Mamá de Cony la defiende de críticas tras dar el consentimiento con Sebastián en Gran Hermano: “El sexo es sano”

Constanza Capelli dio el consentimiento junto a Sebastián Ramírez, para tener sexo en Gran Hermano. Ante esto, la bailarina comenzó a ser rápidamente criticada en redes sociales y su madre, Paola Capelli, salió en su defensa.

Y es que los seguidores del programa, no entienden cómo Cony tiene sexo con Sebastián, debido a las peleas que han tenido, a las discusiones que la participante ha protagonizo con sus amigos al reprocharles que no la han defendido de Ramírez.

“A ver si vamos entendiendo: Las mujeres al igual que los hombres también tenemos la misma capacidad de separar el sexo del amor, y por qué? Por el sexo y la química sexual es una cosa y la construcción de una pareja es otra cosa. El sexo es sano”, escribió la mamá de Cony.

Le llovieron los comentarios

“No cuando te acuestas con a quien llamaste ‘acosador’”, fue la primera intervención de los seguidores y de ahí cayeron en cascada.

“El sexo es sano, pero que sea sano con una persona que no violente psicologicamente a su hija tia pao”; “Señora a nadie le importa si su hija se acuesta con quien quiera, el problema es q ella arruinó sus relaciones de amistad con Fco, Pincoya, Rai por Sebastián. Pide que la defiendan de él y luego lo busca para acostarse. Es su inconsecuencia el problema”; “Señora, no hable tonteras, nadie dice que el sexo no es sano... lo que dicen que es se tenga sexo con la persona que dices es tu abusador ...cuack!”, son otros.