“De a poco vamos notando más cambios”: Rubén Gutiérrez explicó su evidente baja de peso

Poco a poco Rubén Gutiérrez, el participante expulsado de Gran Hermano, vuelve a retomar su vida normal en redes sociales, luego de la grave acusación que realizó Scarlette Gálvez en su contra, la cual le significó su salida del reality de CHV.

En primer lugar compartió una declaración pública escrita, luego subió una foto junto a su padre y la última vez se trató de un video agradeciendo las muestras de cariño de la gente que cree en él.

Ahora, el excarabinero subió dos historias en su cuentas de Instagram y Tik Tok, explicando los motivos de su evidente baja de peso y nuevo look, a casi dos meses de haber salido de la casa estudio en Argentina.

“La verdad es que estoy entrenando. De a poco vamos notando más cambios, en este proceso. Sí he bajado bastantes quilos, pero vamos por eso”, contó, luego que llamara la atención su nuevo aspecto.

Además, agradeció el apoyo de la gente que lo motiva a seguir en su cruzada deportiva.

“No me olvido que gracias a ustedes, con todo el apoyo que me han entregado, eso me fortalece para levantarme temprano e ir a entrenar”.