Sebastián Ramírez sorprendió a Constanza en Gran Hermano: Diana Bolocco destacó su felicidad

La placa de eliminación conformada por Francisco Arenas, Viviana Acevedo, Scarlette Gálvez y Fernando Altamirano tuvo una leve alteración temporal en Gran Hermano. Esto, porque producto de la actividad del teléfono rojo, Hans Valdés pudo sacar a un compañero y dejar a otro con riesgo de abandonar el encierro.

Fue al contestar la quinta llamada que el futbolista escuchó a la voz en off decir “deberás reemplazar a un jugador de la placa por uno que no esté. Si estás en la placa, no puedes salvarte ni agregar al líder de la semana”, decía la instrucción.

[ Botota es la cuarta eliminada de Tierra Brava: “Este soy yo, José Miguel, y a darlo todo siempre” ]

Fue así como el oriundo de Constitución, luego de pensarlo un momento, eligió sacar a Papá Lulo de la placa y colocar en su lugar a Constanza Capelli, convirtiéndose en trendinc topic con su decisión, con el hashtag #GraciasHans, a modo de apoyo y crítica hacia él.

“Hemos tenido altos y bajos, y nos hemos llevado bien. Hemos tenido problemas, pero hemos sabido superarlos...dejaré a Constanza. Tiene posibilidades de que el líder la salve”, argumentó Hans, tirándole la pelota a Sebastián Ramírez.

Seba Ramírez salvó a Cony de placa

Justamente eso fue lo que realizó Sebastián Ramírez en su calidad de líder de la semana, sacando a Constanza de la placa momentánea.

Si bien, días atrás, le decía en su cara que no la salvaría a ella, finalmente fue su elegida, argumentando que es su contención adentro de la casa.

Esto dejó con cara de sincera felicidad en Constanza, siendo destacada por Diana Bolocco quien le señaló que nunca la había visto así de contenta.

Producto de ellos, los tres participantes que quedaron con riesgo de ser eliminados el domingo por votación del público son Fernando, Viviana y Scarlette.

Quien sería el posible eliminado sería Bambino, puesto que la tendencia del público es salvar a las otras dos jugadoras más cercanas a Cony. Además, que el propio Fernando habló que su estadía era de 10 días cuando entró al reality.