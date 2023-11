“Atento GH”: Rubén Gutiérrez realiza live en Tik Tok y anuncia novedades para noviembre

El participante expulsado de Gran Hermano, Rubén Gutiérrez, nuevamente realizó una aparición en redes sociales, esta vez a través de un live en Tik Tok, donde dejó entrever un posible retorno a la TV.

Días atrás compartió un video hablando de su baja de peso, en esta ocasión se atrevió a una transmisión en vivo, donde compartió con más de mil personas conectadas.

En primer lugar, se refirió a su expulsión, reiterando su inocencia y posteriormente señaló que se vendrán novedades en este mes.

“Una persona, cuando uno es hombre, asume su culpa. Yo soy una persona que asume mucho la culpa cuando uno lo hace, pero cuando no, es fome. Es fome cuando te acusan de algo que no hiciste”, dijo, dando a entender que no se habría sobrepasado con Scarlette Gálvez, sin su consentimiento.

Rubén Gutiérrez anuncia sorpresas para este mes

Pero, lo que también llamó la atención en sus palabras, fue cuando dejó entrever que habrán novedades respecto a Gran Hermano.

“En noviembre voy a comentar. Atento en noviembre, atento GH”, señaló, luego que un cibernauta le pidiera que contara su versión.

Ahí, el hombre que lo acompañaba en el vehículo en el cual llegó a Santiago, le preguntó si en noviembre llegaba al reality de Canal 13 Tierra Brava, tal como se especuló tiempo atrás, sin embargo él lo descartó.

“No. GH, pero estamos viendo”, sentenció.

De igual forma, no quedó claro si ser refería a un regreso al reality o la formalización de las acciones legales que su familia anunció que estaban estudiando realizar contra CHV.