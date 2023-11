“Pedí examen”: Tatón Púrpura responde a rumores de paternidad con hija de Camila Recabarren

El empresario argentino y exchico reality Alberto Tatón Púrpura habló de la antigua relación que tuvo con la modelo Camila Recabarrén, durante el programa de Youtube “Es La Hora De Tu Podcast”, junto a los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito”.

En la ocasión, el locutor radial le preguntó ‘de quién es la guagua’, haciendo referencia si tenía conocimiento respecto a la identidad del padre de la pequeña hija de Recabarren.

Si bien, aclaró de entrada que “ahí no me meto, no tengo idea”, posteriormente desclasificó la solicitud que le realizó a la exMiss Chile.

“Pedí examen por las dudas, porque daba con las fechas, pero aparentemente no”, reveló.

Sin embargo, ante la curiosidad de los conductores, respondió si le habría gustado haber sido padre junto a su expareja.

Tatón Púrpura recuerda relación con Camila Recabarren

“¿Te habría gustado que tuviera una hija contigo?”. La respuesta de “Tatón” fue enfática: “No lo sé, es una pregunta difícil”.

Además, refiriéndose a los hechos ocurridos hace aproximadamente diez años atrás, el empresario confesó que “lo que pasa es que, en aquel entonces, ella salía con un concejal de La Serena, estuvieron viviendo juntos. Salió en todos lados, lo que estoy diciendo está en las redes”.

“Después le hizo un ADN porque tuvieron un problema y resulta que no era él”, recordó el dueño de un restaurant en Isla Negra.

En tono de broma, Willy Sabor después de que le confirmaran que “nadie sabe” la identidad de la hija de Camila Recabarren, llenó de risas el ambiente al volver a utilizar su divertida y popular frase “¿De quién es la guagua?”.

