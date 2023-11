“Nunca me compró la casa”: Poeta de Morandé ‘mandó al infierno’ a Belloni en El Purgatorio

La noche del viernes el comediante Ernesto Belloni fue recriminado en cámara, medio en broma, medio en serio, por su excompañero de Morandé con Compañía Daniel Ponce, más conocido como el ‘Poeta’, quien le reclamó por la promesa de comprarle una casa.

Todo se dio en el programa de Canal 13 El Purgatorio cuando los humoristas Chiqui Aguayo y Luis Slimming realizaban las características condolencias que le leen a los invitados, quienes supuestamente están “fallecidos”.

En ese momento apareció en escena el delgado poeta y entró bromeando de una, con su particular forma de hablar.

El Poeta reapareció en El Purgatorio

“¿Aquí es donde se sacó la chucha el Karol Dance?”, preguntó, generando las risotada del público, consignó Página 7.

Tras ello, se lanzó directo con las bromas hacia su excompañero de humoradas, recordándole la promesa de la vivienda.

“Don Che, le tengo una condolencia, mejor le tengo un poema. Vengo a ver su última morada, no como yo, que sigo viviendo donde mismo”, decía, mientras las cámaras mostraban Ernesto Belloni, quien trataba de disimular la incomodidad.

“Nunca me compró la casa. Usted dijo que si la gente iba al cine a ver la película, me iba a regalar la casa. Yo fui a ver la película y había más gente, entonces usted está mintiendo o yo soy tonto. No me responda, porque está muerto”, señaló.

Además, agregó que “años trabajando juntos, hartas funas. Ayer pasé por tu casa, qué bueno que tiene una. Don Che, lo quise como un padre, vuele alto, don Che… tu mare”, cerró.

Finalmente, se despidió troleando a Chiqui Aguayo indicándole que leyó mejor que ella, a pesar de hablar con tartamudez.