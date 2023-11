“Pensé que me tenía buena”: Valentina Roth echó al agua supuesto enojo de Raquel Argandoña

Al parecer, el íntimo video que protagonizó Kel Calderón con Valentina Roth el año 2012 aún no lo perdona Raquel Argandoña. Así por lo menos quedó demostrado luego que la exCalle 7 descubriera que la madre de la influencer la tiene bloqueada de Instagram.

Todo ocurrió cuando Valentina quiso revisar la cuenta personal de La Quintrala, para ver la decoración navideña de su casa, la cual acostumbra a realizar con harto tiempo de anticipación. Sin embargo, se dio cuenta que tenía boqueado el acceso.

¿Raquel enojada con Vale Roth?

“Estaba viendo cosas de Instagram, y me dijeron, ‘Vale, a la Raquel también le encanta la Navidad’ y dice ‘bacán’. Me quería meter a su Instagram y me di cuenta de que me tiene bloqueada”, dijo la reciente madre en sus historias de la red social.

“No sé por qué, o quizá se le apretó un botón sin querer, porque yo pensé que me tenía buena. A mí me cae la raja”, agregó la exparticipante de Aquí se Baila, consignó Página 7.

Finalmente, Vale Roth, explicó dijo no saber los motivos de la supuesta molestia hacia ella, puesto que “las veces que la he visto, es súper buena onda conmigo”, señaló.