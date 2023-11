Gala Caldirola habló sobre su relación con Mauricio Isla tras la separación: “Lo voy a querer y respetar siempre”

La conocida modelo y ex chica reality Gala Caldirola abrió su corazón en una reciente entrevista en su programa web “Va de mí”. En esta ocasión, reveló detalles sobre su maternidad, la relación que mantiene con su ex esposo, el futbolista Mauricio Isla, y las razones detrás de su separación. Según ella misma reveló, una de las principales preocupaciones de Caldirola al tomar la decisión de separarse de Isla fue el bienestar de su hija, Luz Elif.

“No quería que ella tuviera ninguna carencia, por así decirlo y trabajo todos los días para que, de hecho, ella no lo sienta, a pesar de que estamos separados y sigamos siendo una familia. Pegote. Unidos”, expresó la española.

A pesar de la separación, ambos padres se esfuerzan por mantener una unidad en beneficio de su hija, manteniéndose cercanos y respetuosos. Como la misma Gala lo expresó, “Estamos separados y seguimos siendo una familia unida”.

La modelo destacó la importancia de la relación que mantiene con Mauricio Isla, subrayando que intentan llevarse bien y que se tienen mutuo respeto y cariño. “Lo voy a querer y respetar siempre porque creo que es lo más sano y creo que es la energía que mi hija también reciba”, sostuvo la influencer.

Caldirola también compartió su experiencia de ser madre, revelando que no esperaba quedar embarazada cuando ella y Mauricio Isla tenían solo un año de relación. Sin embargo, ambos decidieron seguir adelante con el embarazo. La ex chica reality solo tuvo elogios para el futbolista. “Tengo la suerte de que también es muy buen papá”, afirmó.

Finalmente, Caldirola agradeció el privilegio de haber podido dedicarse por completo al cuidado de Luz Elif durante sus primeros años de vida. “Ya estoy viviendo de alguna forma lo que es estar sola con una niña en muchas ocasiones. No digo que el papá no sea presente, es súper presente, pero si ser madre separada ya es difícil, no quiero pensar lo que es ser madre soltera. Yo personalmente no lo haría”.