Azzartt Maveth reaccionó al beso entre Bambino y Scarlette: “Si él no fue leal…”

Azzartt Maveth, la ex chica reality que protagonizó un breve romance con el reciente eliminado de Gran Hermano Chile, Fernando “Bambino” Altamirano, se refirió al reciente acercamiento entre el último eliminado de Gran Hermano, Bambino y la actual jugadora del reality, Scarlette Gálvez, durante un juego en la piscina.

La tiktoker no dudó en compartir sus pensamientos en sus redes sociales. En una storie de Instagram, que más tarde eliminó, expresó su sorpresa por la actitud de algunas personas que le enviaron el video del beso, calificándolas de “morbosas”.

Azzartt declaró que: “Si él no fue leal, yo sí y dejé hasta de salir por respetarlo para que no hablaran estupideces”.

“Filo con él, sabía los límites y no cumplió. La pasé bien, me quedo con lo bueno. Éxito para él”, cerró la ex chica reality.

QUEEEEE, la azzart subió esto por el beso de bambino con la eskarcita👀 #GranConstanza pic.twitter.com/wVVFsQ1pNV — c 🩰 (@capellisversion) November 5, 2023

La joven conocida como “la tía de la micro” también recurrió a TikTok para abordar la situación de manera sarcástica, compartiendo un video que reflejaba su reacción al ver los videos que los usuarios le enviaron.

Cabe destacar que Fernando Altamirano, más conocido como Bambino, fue el reciente eliminado de “Gran Hermano”, por lo que muy pronto podría encontrarse con Azzartt para aclarar las cosas y tal vez tener una reconciliación.