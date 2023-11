Carcuro y el audio filtrado de Solabarrieta sobre Isidora Jiménez: “Creo que se ha exagerado mucho”

Las distintas tramisiones televisivas fueron una arista de alta importancia durante el desarrollo de Santiago 2023, pues a través de los canales millones de espectadores pudieron seguir las distintas pruebas que se dieron cita en los primeros Juegos Panamericanos que tuvieron lugar en Chile.

Y como en todo aspecto, la arista de la televisión en los Panamericanos sumó buenas y malas. En el caso de estas últimas, sobresalió la polémica del audio filtrado de una conversación entre Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes, durante la transmisión del atletismo en Chilevisión, cuando los dos personsajes involucrados reprocharon el desempeño que tuvo Isidora Jiménez en la serie semifinal de los 200 metros.

Para Pedro Carcuro, rostro insigne del deporte en la televisión chilena, lo que ocurrió con su otrora compañero fue un hecho que le podría haber pasado a cualquiera. Además, manifestó que la controversia de esta situación escaló demasiado.

“Lo de Fernando fue un error al cual todos estamos expuestos. Creo que se ha exagerado mucho con lo que le pasó”, declaró al respecto el histórico rostro de TVN, en conversación con Las Últimas Noticias.

Yendo a las buenas, lo de TVN y los relatos de Carcuro fueron punto alto en las transmisiones de Santiago 2023. Y el propio Pedro así lo entiende, sobre todo por el enorme cariño que le brindaron, por distintos rincones, durante estos días de Panamericanos.

“Yo he tenido éxitos y fracasos como todos en esta industria de la televisión. Sé lo que es estar a ambos lados, ahora algunos también me critican y por eso lo de este cariño súper excesivo lo quiero ver con tranquilidad. Más que contento por lo que estoy pasando yo, me pone feliz que TVN haya logrado posicionarse a través de estos Juegos. Ese sí es un mérito grande que disfruto”, expresó.

Ante ello, Carcuro manifestó su felicidad con el repunte exhibido por el canal estatal gracias a Santiago 2023. “Nosotros partimos en estos Juegos en el último lugar de la tabla y perdiendo 3-0. Lo teníamos claro y logramos remontar. Fue una muy buena decisión del canal romper la programación y darle tantas horas a los Juegos. No sólo tuvimos un gran rating, sino que también entregamos en alto al noticiero. Eso me tiene contento. TVN necesitaba vivir un momento así. Siento que el canal recuperó el paso, el tono con estos Juegos”, estableció.