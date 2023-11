Nicole Block y su aventura en Tierra Brava: “Yo soy un chancho en general”

La actriz Nicole Block fue la última participante-de momento- en ingresar a Tierra Brava, y ¿por qué aceptó? Bueno, porque dice que “Canal 13 es el canal de los realities, y ojalá la gente me conozca en profundidad, y principalmente y porque ¡quiero ganar! Quiero independizarme, mantenerme sola y esto puede ser la ayuda para comenzar una nueva vida. Necesito dinero y cambiar mi vida”.

“Tengo 34 años, me dicen que me veo menor, pero a mí me gusta ser ‘sugar mommy’ (muchas risas), claro que no tengo el ‘sugar’ porque no tengo dinero, por eso entro al reality para ganar y tener dinero”, dijo a Publimetro.

Nicole Block y las mujeres del reality

“He analizado más a los hombres, porque tengo más amigos hombres, no sé si a las chicas les caiga bien, yo no soy de llevarme mal, si les choco es porque mi personalidad les choca, pero yo no voy a entrar en discusiones”, precisó la actriz.

Asegura que “a la Pamela Díaz la encuentro que está ‘terrible de rica’ (muchas risas), a la Eva Gómez encuentro que está en su mejor versión, las admiro y las encuentro unas divas y digo ‘ah las minas estupendas’, eso es lo que pienso”.

“Soy un chancho”

En relación a permanecer en el lado más rústico y sin comodidades de la casa-hacienda, la actriz de “El Camionero”, afirmó que “yo soy un chancho en general, hago ‘live’ ordenando mi pieza porque soy súper cochina, entonces no me incomoda nada dormir en una cama de paja, soy a todo terreno. Nunca me verán diciendo, ‘ay que sucio, yo no hago esto’, jamás”.