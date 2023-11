Lollapalooza Chile 2024 libera su line-up con Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit liderando el cartel

Con más de un centenar de espectáculos dispuestos para los seis escenarios que tendrá el parque Bicentenario de Cerrillos, este martes se reveló el Line-Up de artistas nacionales e internacionales que se presentará en la próxima versión de Lollapalooza Chile, a realizarse del 15 al 17 de marzo de 2024.

Una variopinta propuesta musical para el mayor espectáculo del país, que tendrá un cartel liderado por artistas del calibre de Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit, quienes le darán forma a un show que se tomará por tres días al recinto del sector poniente de la capital.

El cartel de Lollapalooza Chile 2024

Junto con estas megaestrellas internacionales, el cartel de intérpretes considera a otras connotadas figuras de la escena musical como las bandas Thirty Seconds To Mars y The Offspring.

Otras figuras que dirán presente en Lolla 2024 serán Hozier, Chencho Corleone, Diplo, Jungle, Phoenix, Above & Beyond, Meduza y The Blaze, quienes anticipan que la versión del próximo año sumará más horas a un evento que se disfruta desde 2011 en Chile.

Otro gran detalle que presentará la nueva edición de Lollapalooza Chile será la apertura de nuevos sectores para que los asistentes a los shows tengan lugares donde poder esperar entre conciertos y comprar productos comestibles y bebestibles.

Entre ellos, el Lolla-Upgrade, un sector ambientado con variadas zonas de descanso y sombra, más algunas barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tipo tráiler; y otros dos sectores de Beer Garden con acceso para todo tipo de entrada.

