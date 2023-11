Miguelito hace su balance en Tierra Brava: “He demostrado ser más fuerte que los más altos. No vengo a ser mascota de nadie”

Durante este primer mes de Tierra Brava ha pasado de todo, peleas, romances, eliminaciones, llantos, de todo. Y Miguelito bien que sabe de esto, ya que ha protagonizado varias escenas de paradas de carros, competencias y lágrimas.

En conversación con Publimetro aseguró que este tiempo “ha sido difícil. Mi primera experiencia en un reality ha tenido de dulce y agraz. Es mi primer reality y estoy tratando de aprender lo que más pueda, sacando enseñanzas de cosas buenas y cosas malas. Pero estoy contento, probándome a mí mismo a ver si soy capaz de hacer esto, y hasta ahora siento que he resistido bien”.

Sin embargo, el comediante tiene claró que lo más difícil ha sido la convivencia, porque “hay personas difíciles por sus pensamientos, cada quien tiene diferentes pensamientos y diferente actuar, pero yo no transo con personas agrandadas. A mí me gusta que si son buenos lo muestren en la cancha, no hablando siempre. Pero esto es así, la vida es así”.

¿Pero quiénes son esas personas? Miguelito no quiso dar sus nombres, “les voy a hacer publicidad gratis. Mejor que se queden en el anonimato. Pero acá uno también conoce personas buena onda, va cultivando amistad”.

El menosprecio a los participantes

El exMCC argumentó que lo más difícil del reality son “las discusiones, soportar a personas que todo el rato andan menospreciando a los demás participantes. Son tres que andan todo el rato diciendo cosas. De hecho hasta ahora no hablo con esas tres personas (Junior, Chama y Luis), prefiero que no me crucen ni palabras ni nada, que no se hagan los buenitos porque no son así, no les sale”.

“Esas personas son terribles, son insoportables, con todo respeto. Siempre andan menospreciando a los demás. Acá somos todos, de alguna u otra manera, iguales. Yo soy el único diferente por mi tamaño, pero soy un participante más también, y me merezco el respeto como todos”, sentenció.

“Una dice que en cinco minutos te elimino, que tú no puedes hacer ni cinco abdominales, ni cinco flexiones, que estás gorda, a la Pamela la ha dicho que está vieja, a la Eva también, mientras yo soy bonita, soy hermosa y no sé qué. ¿Y para qué? Esas cosas son innecesarias. Personas así a mí me molestan porque, aunque quizá en algún momento me sale la soberbia también como ser humano, uno tiene que tratar de ser lo más noble posible y lo más humilde posible. Si eres bueno en algo, demuéstralo en la cancha, en lo que sabes, no hablando, entonces esas cosas molestan”, dijo de forma honesta.

Por otro lado, si confesó que la primera semana estuvo mal, “lo pasé pésimo, lo pasé mal, pero ya de ahí fui agarrando confianza. Estas últimas semanas he estado con más confianza, he estado con más garra. No me he dejado pisotear y no pretendo dejarme pisotear tampoco”.

Todo cambió después de la ‘parada de carros’

Miguelito asegura que todo cambió después de la discusión con Chama. “Ahora yo no le aguanto a nadie nada. Yo no vengo acá para que nadie me esté mirando en menos por mi tamaño. He demostrado ser más fuerte que los más altos. Yo no vengo a ser mascota, ni juguete de nadie. Yo en las competencias entrego todo lo mejor de mí y espero que se haya visto porque en lo que me ha tocado hacer lo he hecho bien”.

Dentro de los más cercanos, mencionó a “Jhonatan, es un cabro que es súper buena onda en todo sentido, buena tela. Con la Pame igual me llevo bien, yo la conozco de afuera y siempre me cayó la raja porque es bien chora, me gusta su manera de ser. La Pamela es impredecible y es su manera de ser y me gusta. Con la Dani también hemos formado bonita amistad, la Guarén también, del otro equipo la Shirley”.