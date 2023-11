Pamela Díaz recordó otra vez en “Tierra Brava” su relación con Jean Philippe Cretton: “No lo puedo comparar con nadie”

Pamela Díaz nuevamente conectó con sus sentimientos reales, y luego de una actividad realizada en el reality “Tierra Brava”, aseguró que su expareja, el animador Jean Philippe Cretton, es “un bacán” y que el rostro de CHV fue una de sus relaciones sentimentales “más importantes”.

El emotivo diálogo de la Fiera se dio una vez finalizada la fiesta Pepsi, con la cual la producción del programa de Canal 13 premió anoche al equipo verde de Díaz tras ganar una prueba grupal.

De todas mis parejas, es uno de los más importantes. Lo adoro. — Pamela Díaz

El tierno recuerdo de Pamela Díaz

Ahí, Pamela fue consultada por Uriel respecto de la belleza del español Fabio Agostini, quien en los últimos días ha estado en un constante coqueteo con la mediática nacional.

“Hay una sola cosa que tiene que ocuparte. ¿Quién es más bonito? ¿Él (Fabio) o tu ex?”, le preguntó el artista urbano a la Fiera, quien sorprendida no dudó en elogiar a su última pareja estable.

“Mi ex es un bacán”, afirmó Díaz, cuya respuesta fue respaldada por Daniela Castro, quien le aseguró al dominicano que Cretton “es muy mino” y “cero de feísimo”, como intentó describirlo Uriel: “Yo te apuesto que tu ex es feísimo”.

“¡Qué! Salió el segundo más mino de Chile, hue***. Y es un hombre inteligente. Mi ex es un hue*** muy importante en mi vida”, le aclaró la Fiera al cantante urbano, mientras esbozaba una sonrisa luego que Nicole Block interviniera en el diálogo con un contundente “hacían tan hermosa pareja”.

“Es un bacán. De todas mis parejas, es uno de los hue*** más importantes. Y lo adoro”, replicó la morena de su ex.

La explicación de Díaz dejó intrigado al intérprete dominicano, quien le preguntó a la mediática si Cretton “¿era más bonito que Fabio? La verdad”. Y la respuesta de Pamela fue aún más concluyente que sus primeros elogios al rostro de CHV.

“Pa’ mí sí. Es que no es un tema de físico, es una hue*** todo. Pero es que no lo puedo comparar con nadie”, aclaró Pamela, quien tan rápido como Uriel le insistió en saber si tenía ganas de “volver con él”, puso fin al tema gracias a la ayuda de Daniela Castro (“¡No! Papi chulo no entrís (sic) ahí”).

“No, porque es un temazo (...) salgamos del tema, porfa. Ya es mucho”, finalizó.