Nicole Block recordó en “Tierra Brava” episodio de bullying que sufrió con un conocido actor durante las grabaciones de una teleserie

Nicole Block reflotó anoche en el reality “Tierra Brava” un episodio de bullying que sufrió durante las grabaciones de una teleserie en otro canal nacional, y en las que aseguró que un destacado actor chileno incluso pidió que la despidieran.

Si bien la estadía de Nicole ha sido corta en el programa de telerrealidad de Canal 13, sus apariciones no han pasado inadvertidas, y en esta ocasión, no dudó en revelarle a Pamela Díaz de su mala experiencia laboral en el mundo de la actuación.

La confesión de Block en “Tierra Brava”

Fue luego de la pregunta de la Fiera, respecto a los motivos de porqué no ha seguido actuando, que Block sinceró su decepción al trabajar en producciones locales.

“Renuncié, no me gustó la hue***. (Los actores) son demasiado levantados de raja (sic), lo pasé pésimo, me hacía bullying”, develó la actriz, quien luego profundizó en la serie de problemas que tuvo con un destacado actor en la producción donde trabajó.

“El hue*** trató de que me echaran, dejé la cagá. Me echó del set una vez porque metí ruido, porque me tropecé cuando dijeron ‘acción’. Le fui a pedir disculpas y me dijo ‘sale’. Es un déspota, se cree que es de otra raza”, reclamó.

“La productora ejecutiva me dijo que las ha dejado llorando a todas, una acción reiterada de este tipo, y ellas no hacían nada porque él pedía disculpas. Hubiera pasado ahora, ya no tiene pega, pero pasó hace siete años”, finalizó.

