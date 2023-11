“A él le molesta”: Pamela Díaz rayó la cancha en su nueva relación con Jhonatan en “Tierra Brava”

Pamela Díaz tuvo anoche un aclaratorio encuentro con el español Fabio Agostini en “Tierra Brava”, quien al intentar iniciar un coqueteo con la Fiera se encontró con la confesión de la mediática de cuál es el verdadero estado de su relación sentimental con el modelo Jhonatan Mujica en el encierro de Perú.

El episodio de este domingo del programa de telerrealidad de Canal 13 mostró a la pareja en una íntima conversación al aire libre, donde el chico reality hispano le sinceró a la Fiera el motivo de porqué aún no ha tenido un romance en el espacio.

La respuesta de Pamela Díaz

“¿Cuándo viene tu romance?”, le preguntó Pamela al español, quien no dudó en afirmar que él prefiere amoríos más reales y menos “fake” como el que ha visto en su estadía en el programa, en clara alusión a la relación que por algunos días mantuvo la mediática con el modelo.

“Estoy demasiado tranquilo en ese aspecto, prefiero eso a unos que tienen romances fake y aburridos. ¿O no?”, insistió Fabio, quien le recordó a Pamela una actividad en la que ambos debieron darse un apasionado beso ante la evidente molestia de Jhonatan.

“Por ejemplo, lo nuestro pensé que iba bien. La del juego (del beso) aquí fue muy buena, ese fue el primer paso. Eso estuvo muy bueno, me cagué de la risa”, lanzó Agostini.

Frente al evidente coqueteo del español, la figura chilena confesó que “a él (Mujica) le molesta que yo me bese contigo”. Algo que Fabio cuestionó al indicarle que “tú también te andas besando con él a escondidas”.

“¿Por qué? ¿No puedo besar a la gente?”, respondió Díaz.

“Sí. Y yo no me enfado, haz lo que quieras, no me voy a poner celoso y menos si tú y yo no tenemos nada. ¿Al final en qué quedaron? ¿Que son amigos nomás? O de vez en cuando se entretienen y ya”, insistió Fabio, quien logró que por fin Pamela se abriera a reconocer en qué quedó su término con el modelo.

“Sí, pero lo entendió bien. Nos hacemos cariño bacán y todo, pero vamos a ser amigos”, cerró.

