Hombres eligen a Chama como la más insoportable de Tierra Brava: “No soporto su tono cuando se pone a pelear”

En una actividad, que obviamente desató el caos dentro de la hacienda de Tierra Brava, los hombres debieron catalogar a las mujeres, otorgando calificaciones que iban desde lo más tierno hasta lo más insoportable.

En este contexto, Chama emergió como una figura destacada al ser elegida como la más insoportable. La elección de la venezolana fue esperada por muchos y no causó sorpresa.

Miguelito fue uno de sus votantes, “con ella no se puede dialogar, el día del juego me insultó y eso no lo voy a olvidar nunca”.

“No me llevo mal con ella, pero siempre está peleando con las demás”, explicó Uriel.

“No soporto su tono cuando se pone a pelear, lo eleva mucho”, agregó Max Cabezón.