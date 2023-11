“No me distancié de mi esposa por temas de mujeres ni de infidelidades”: La verdad de Fernando Solabarrieta

El domingo recién pasado estalló una bomba de la farándula, cuando Sergio Rojas aseguró que Fernando Solabarrieta llevaba dos meses viviendo en el departamento de sus papás en Providencia, alejado de su esposa Ivette Vergara.

De acuerdo con Rojas, “esto es distinto a las peleas que siempre han tenido, que se enojan, que me voy y no se van, como pasa en todas las parejas, acá Fernando tomó sus cosas por una pelea puntual, me dicen sus cercanos que no quisieron contar en detalle porque son cosas íntimas y muy de familia, pero fue una pelea puntual”.

“Fernando habría tomado las maletas y se habría ido a la casa de sus padres, no se hablaban en un principio, pero ahora hay un trato cordial el último mes, todos los días hablan”, sostuvo.

Y claro, esto ahora toma mucho más sentido, de acuerdo a lo que el mismo Solabarrieta le confirmó a Manu González en Zona de Estrellas.

“Le pregunto por su relación actual y por lo que ha salido en los medios, y él me dice ‘te puedo asegurar que yo no me distancié de mi esposa por temas de mujeres ni de infidelidades. Y lo peor de todo esto es que ahora mismo estamos arreglados con Ivette y la cosa va mucho mejor’”, relató González sobre su conversación con el periodista y que consignó Glamorama.