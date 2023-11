“No sé cómo mirarlo”: La reacción de Marco tras enterarse que a su hijo le gusta Thiago en ‘Como la vida misma’

Finalmente hoy martes vimos como Marco (Andrés Velasco) se enteró que su hijo Joselo (Max Salgado) está enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía). Y aunque no fue la mejor forma, nadie sabe cómo lo afrontará en el próximo capítulo de “Como la vida misma”.

Todo sucedió al final del episodio, cuando Marco interrumpió el beso que estaban a punto de darse Joselo y Thiago, enterándose de esta manera de que al mayor de sus retoños le gustan los hombres.

Luego vino el adelanto del capítulo de este miércoles en el que evidenciaron que claramente a Marco le complicó mucho enterarse de la situación de su hijo.

Incluso, el personaje de Andrés Velasco se descargó con su novia, Bea (Carmen Zabala). Fue ella quien pagó los platos rotos, porque le empezó a recriminar por qué no le había contado.

Fue así como, tras contarle lo que vio, Marco le dice que se encuentra marcado por una “decepción”, algo que intuía Joselo que pasaría y la razón principal por la que no quería contarle nada a su papá.

Marco no lo entiende

“Yo sé que no he sido un buen papá para el Joselo, y él para mí siempre fue mi campeón, mi orgullo. Hoy me enteré de algo que... ya no sé cómo mirarlo”, le dirá Marco a Bea en el próximo episodio de la exitosa teleserie de Mega.

“Es el Joselo, tu Joselo, no importa de quien se enamore, no importa”, le responderá ella.

Lejos de escucharla, el padre del muchacho la encarará y le preguntará: “¿Tú sabías y no me dijiste nada?”, pregunta cuya respuesta podremos ver mañana.