Yamila Reyna confirma el fin de “Hoy se habla” y deja en duda su continuidad en TVN: “No he tenido conversaciones aún”

Yamila Reyna reveló este miércoles que TVN le confirmó que el programa “Hoy se habla”, que ella conduce, finalizará su ciclo el próximo 31 de diciembre, misma fecha en que la argentina terminará su relación contractual con el canal público.

La animadora sinceró la decisión de la señal televisiva este martes, durante el lanzamiento de una marca en el Barrio Italia, y en conversación con lun.com, donde aclaró además que a la fecha ningún encargado del canal se ha acercado a ella para negociar una eventual renovación de contrato.

El futuro de Yamila Reyna

“(El programa) se termina en diciembre. Hay una fecha de término que es el 31 de diciembre. Nos dio pena, porque es un programa que lo hemos hecho con mucho amor, que hemos tenido cuatro cambios de equipo en menos de un año y es una pena, porque, comercialmente, está muy bien vendido y pensábamos que por eso se podía solventar, pero no sé cuáles son los planes del canal”, señaló Yamila, quien se mantiene alerta respecto de su futuro en TVN.

“Mi contrato se termina el 31 de diciembre y no he tenido conversaciones aún. Hubo muchos cambios dentro del canal y vamos a ver si sale algo para el próximo año. Yo soy muy agradecida de TVN, feliz me quedaría en TVN, me encantaría hacer proyectos propios, de hecho presenté algunos pero no depende de mi”, explicó.

“Siempre digo: ‘Cuando uno hace bien su pega no tiene que tener miedo’, y yo sé que entregué todo de mí, como hago en todos mis trabajos. Por algo me pusieron en tantas opciones y en todas funcioné. Si me tengo que ir me voy muy conforme de todo lo que aprendí y si me quedo voy a estar muy feliz de quedarme”, afirmó la argentina, conforme de su aporte en los diversos proyectos en los que le tocó participar en la señal televisiva, en especial el matinal “Buenos días a todos”.

“En todos los programas que estuve en TVN lo pasé bien, pero el matinal me acomoda harto, a diferencia de lo que pensaba, me gusta mucho porque me desafía día a día, hay que estar informado, punto a punto en la pelea del rating (...) me encanta la animación, llevar la batuta pero compartirla, si me das a elegir compartiría con alguien más”, dijo la también actriz, quien si bien afirmó seguir soltera, no descarta iniciar una nueva relación amorosa.

“Estoy solterita y feliz, no hay tiempo. Estoy facturando, bebé. Siempre estoy abierta al amor, pero ahora estoy muy selectiva”, finalizó.

