Tuvo que intervenir la producción: El fuerte encontrón entre Miguelito y Junior Playboy que no se vio en el prime

No todo lo que sucede dentro de la casona de “Tierra Brava” se puede apreciar en el prime del reality show. En la señal de cable de VTR y Claro se muestra material exclusivo del programa, y en este espacio se vio una fuerte pelea entre Miguelito y Junior Playboy cuando sucedió el episodio de la piña.

Todo comenzó porque Junior sacó sin permiso la piña de Miguelito, la cual se había ganado en una actividad anterior. Lo que no se mostró fue el fuerte encontrón en donde el comediante encaró al chico reality, por el cual tuvieron que contenerlo.

“¡Hocicón!”

Miguelito iba a enfrentarse a Junior, quien le estaba gritando de lejos. Jhonatan intentó contener a su compañero, pero él iba decidido a hablar con su contrincante. “Eris maricón”, le decía Playboy, y Miguelito le preguntaba por qué decía eso.

“¿Por qué hueón? Si la piña, cuando tú me hai pedido algo, no te lo niego, hueón. ¿Cuándo te he negado algo? Yo siempre te doy hueón, ¡Hocicón! ¡Te gusta llamar la atención!, ¿Te creis intocable o qué'”, exclamó Miguelito alterado, mientras era seguido por un miembro de la producción.

Un trabajador del reality le paró los carros a Junior Playboy, y Daniela Castro fue a contener a Miguelito, quien reclamaba que le había dado fruta a escondidas al chico reality, y le paga así. La cocinera le aconsejó que utilice esto como una lección y deje de ser buena onda con él.

“¡Yo he sido buena onda con el hueón! ¡Yo le llevo hueas a escondidas!”, cerró Miguelito ofuscado.