Celeste Viel “llegó llorando” tras complejo momento en la previa de su participación en el “Miss Universo”

Cada vez falta menos para la nueva versión del concurso Miss Universo donde nos representará Celeste Viel, hija de Felipe Viel, el mismo que ahora habló sobre cómo se está preparando su hija.

“Me parece una experiencia tan maravillosa. Uno debe formar hijos guerreros, aperrados, que vayan a todas las oportunidades”, dijo el animador, en entrevista con el programa Financieramente Late de Tevex.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la joven hija de Felipe Viel, quien reveló que no todo no ha estado libre de problemas. De hecho, dio a conocer una compleja situación que vivió Celeste.

“Llegó llorando, con una crisis, diciendo que no quería seguir adelante en el proceso, porque no caminaba bien en tacones, y cuando hablaba español se le mezclaban las palabras, ella pensaba que le iría mal”, contó, segpun consigna Página 7.

Fue el mismo Felipe Viel quien tras escucharla le dijo a su hija que: “Si quieres mañana llama a la gente de Chile y renuncias, aunque también le dije que en los desafíos de la vida, inevitablemente pasaría situaciones adversas, que eso era natural y necesario”.

La joven Miss Chile apareció al otro día tomando desayuno con sus tacones, cosa que puso muy orgulloso a su padre.

“Me dijo que no podía negarse a este desafío. Por eso le comenté que si no le iba bien, sería una buena experiencia, si figuraba, sería también una muy buena experiencia, y si ganaba, tendría grandes opciones de conseguir lo que desea para su vida. Pero debía jugar el juego”, finalizó.

