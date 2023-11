“Era como el soldado del mes”: Julia Vial revive en “Sígueme” tras soltarse de La Red

Feliz y radiante. Así se encuentra la animadora del programa “Sígueme”, Julia Vial, en su nueva casa televisiva, tras su dolorosa salida de La Red.

“Ha sido fantástico, tal como lo imaginé. Tuve otras ofertas, pero no me llamaron tanto la atención”, comentó a Publimetro la periodista y conductora a cargo del nuevo programa de entretención y espectáculos de TV+.

“Siento que ha fluido mucho mejor de lo que podía pensar. Llevamos pocas semanas, pero funciona y me gusta lo que estamos haciendo”, destacó respecto al fiato con sus compañeros del panel, conformado por Kenita Larraín, Daniella Campos, Cecilia Gutiérrez, Michael Roldán y Sergio Marabolí.

“Son como las enciclopedias de la farándula y quería hacer entretención, no más política”, destacó sobre el espacio de espectáculos que va de lunes a viernes de 17 a 19 horas.

La gran deuda de La Red

Respecto a su salida de La Red aclaró que aún hay un deuda pendiente, aunque nada de manera emocional, sino que de tipo económico.

De igual forma confesó que todavía no sabe cuáles serán los pasos que realizará para cobrar lo que le corresponde tras 17 años en el canal de Avenida Quilín.

“Hice todo lo que pude, me dieron muchas oportunidades y soy muy agradecida de haber podido probarme en otros formatos. No me faltó nada que hacer en ese canal. Era como el soldado del mes y de cada uno de esos proyectos aprendí”, valoró, recordando en todos los proyectos en que colaboró.

“Pero con la primera vez que salimos del aire entendí que iba a ser muy difícil volver a tener lo que teníamos antes y ahí partió un proceso de duelo y mucha pena. Ver como el gran equipo de Hola Chile se empezaba a desarmar”.

Sin embargo, en cuanto al incumplimiento económico, lamentó que la deuda de sus exjefes afectara principalmente a sus compañeros de trabajo.

“Vi a muchos compañeros pasarlo muy mal. Yo me endeudé, de apoco iré pagando, pero ver a tu equipo pasarlo mal, eso no es bueno”, lamentó la animadora quien revivió en Sígueme, tras soltarse de La Red.