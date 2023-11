“Mi gran sueño es...”: Simón Oliveros reveló sus sinceras aspiraciones profesionales en TVN

El periodista de TVN, Simón Oliveros, quien se lució en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 relatando apasionadamente los combates de karate, dio a conocer sus nuevas aspiraciones en su carrera profesional.

Fue durante un live de Instagram con Publimetro que el exMega -canal donde trabajó 12 años en prensa y el matinal Mucho Gusto- reveló que uno de sus sueños más próximos es tener un programa propio en su actual casa televisiva.

Todo partió con el comentario de un seguidor, quien escribió “Simón y Tonka para animación del matinal!!! Qué pasa TVN que no se da cuenta del tremendo potencial de Simón!”.

Ante esto, Oliveros aclaró que sus ambiciones no son conducir un matinal, pero sí tener un espacio de entretención, que apele a los programas de archivo y del recuerdo.

“Simón dice”: El sueño de Simón Oliveros

“Yo me vine a TVN a trabajar, donde me pongan yo voy. Pero, te voy a ser súper sincero. Si tú me preguntas cuál es mi sueño, no está en ser animador de un matinal. A mí me gustaría hacer un nuevo proyecto, encabezarlo”, dijo el expresentador de Meganoticias Amanece.

“Ya llevo harto rato en el formato matinal, entonces, mi deseo es que hubiese un programa en alguna franja y que se apostara que yo lo hiciera. No sé si deportivo, pero de entretención, de concursos, de conversación”, señaló destacando que su gran referente es el fallecido animador Felipe Camiroaga y los programas del recuerdo como Pase lo que Pase, Sábado Gigante y Éxito.

“Todos esos programas antiguos, se podrían volver a hacer. Es sería mi gran sueño, encabezar un proyecto”, comentó con ilusión.

Incluso, ya tiene pensado el nombre “Simón dice”, contó a Publimetro.