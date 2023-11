“Esto fue una ejecución en cámara lenta”: todos contra Junior Playboy en Tierra Brava

Previo al quinto Cara a Cara de “Tierra Brava”, Karla Constant le llamó la atención a los participantes por las peleas que han protagonizado en los últimos días, específicamente por la última de Junior y Pamela. “En Tierra Brava no permitiremos que se transgredan las normas básicas de convivencia entre los participantes. Es la segunda ocasión en que tenemos que hacer este llamado de atención”, advirtió la animadora.

Consultada Shirley por su nominación de parte del capitán de su equipo, la peruana dijo que “aunque muchos me quieren ver fuera, vamos a ver si se les cumple el deseo”. Por su parte, Camila, perdedora de la competencia individual, sostuvo que su situación es complicada porque “no estoy en mi 100%, pero voy a darlo todo”.

Junior, el más votado

Con 9 votos, Junior fue el más votado debido a sus erráticas actitudes de los últimos días. Entre los que votaron por él estuvo Pamela: “Cuando llegué a esta casa me caías mal, ahora me caes pésimo. Me senté contigo en esa escalera, hicimos un pacto, nos miramos a la cara y te dije que no me gustaban las mentiras. La última pelea que tuvimos no fue por la piña, fue por tu forma de molestar a Miguelito, te fui a mirar a la cara y te dije que no me mintieras. No te quiero cerca, ni siquiera a un metro. De ahora en adelante no te quiero ver nunca más y no quiero tener ninguna comunicación contigo”, le dijo “La Fiera”.

En tanto, Jhonatan le dijo: “No me parece cómo has tratado a Miguelito y a Pamela. Conocí afuera un Junior diferente, se prendió una cámara y cambiaste”. “Eres un títere más de Pamela, has sido perkin todo el rato, no eres justo. Afuera del reality dijiste que eran todas feas pero entrando te pegaste en la cabeza y dijiste ‘oh, que es guapa’. ¿Para qué un show tan barato?”, le respondió Junior.

Arturo al darle su voto le dijo “Me caías muy bien, eras amigo de mi hermano, pero me llevé una gran desilusión. Me encontré con una persona que no piensa, irresponsable, maleducado, cochino, ordinario, envidioso. Olvídate cuando salgas que la gente te va a querer como antes, porque no te va a querer nadie”. A lo que Junior le contestó: “Se ve en tus ojos que me tienes envidia. Siempre has sido un tipo envidioso”.

Guarén, aún enferma tras su desmayo de ayer, le dijo a Junior: “Antes de entrar al reality mi sueño era conocerte, pero he tenido una experiencia muy distinta. La convivencia contigo ha sido difícil, has pasado a llevar a mis compañeros”. Max, por su parte, le dijo: “Tu búsqueda desenfrenada para llamar la atención me tiene un poco cansado. Me di cuenta que estabas llevando mis calcetines, lo negaste, pero no lo tolero. No tengo más que decir”.

También Dani, Shirley y Camila votaron por Junior. “Cambié mi voto. Lo que he escuchado ahora me descoloca, eres como un vaivén de emociones, subes, bajas”, argumentó Camila. “Siento que eres una persona sin coherencia, malcriado, irracional, cochino. Me das pena”, le dijo Shirley.

Miguelito llamó a Junior, pero cuando el chico reality se paró al frente suyo le dijo “me das pena, hijo, siéntate. Mi voto es para Chama”. Una vez al frente suyo, a la venezolana le reprochó que lo insultó por su tamaño, y le deseó “que de hoy en adelante sí demuestres todo lo que dices ser”.

Pamela obtuvo 4 votos, uno de ellos de Junior. “Al no ser real para mí no vales como persona, eres un ser desechable. ¿Qué te vas a llevar cuando partas de este mundo? Yo al menos planté un tomate, ayudé a alguien, fui por la vida siendo legal”, dijo Playboy. “Estás quedando pésimo, no tienes argumentos”, le contestó Pamela.

Tanto Luis como Chama votaron también por Pamela: “He visto en otras canchas y me ha parecido denigrante, me has demostrado que no tienes respeto en tu comportamiento hacia mí. Eres como una barrialera cutre”, le dijo la venezolana, a lo que Pamela contestó: “Te encuentro tan falsa, tan mentirosa. Dile a Mateucci que te dé clases de pelear”.

Curiosamente, Fabio votó por Pamela, argumentando que la nomina “porque tú me lo pediste, tienes muchas ganas de competir”. “Me encanta que me hagas caso, me fascina”, le respondió Pamela, riendo.

Con esto, los tres nominados de esta semana son Shirley, Camila y Junior. Ellos tres se batirán en una competencia de salvación antes del duelo de eliminación a realizarse la próxima semana.

“Fue una ejecución en cámara lenta”

Chama, Fabio y Luis tranquilizaron a Junior tras las votaciones. “Pamela jugó contigo, te hizo picar el palo. Estamos aquí porque te queremos y te apoyamos”, le dijo Chama. “Fue mi culpa porque creí en ella. Hicimos las paces pero no pensé que fuera tan manipuladora y tan falsa”, respondió Junior.

“Te equivocaste fuerte, pero para la próxima sé más inteligente. Caíste en su juego. Ya tocaste fondo, sólo puedes mejorar”, le aconsejó Fabio.

Junior también habló con Karla Constant al día siguiente. “Siento tanto lo de anoche. Me hicieron descontrolarme. Primera vez que mi hijo está viendo esto, eso es lo que más me apena”, se lamentó llorando ante la animadora.

Por el otro lado, Pamela y los demás tenían su propio diagnóstico. “Esto fue una ejecución en cámara lenta”, opinó Pamela sobre lo que pasó con Junior.