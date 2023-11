“Ha sido doloroso”: Don Francisco confesó lo que siente a dos años de haber dado un paso al costado en la Teletón

En un nuevo y entretenido capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast”, los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito” realizaron un especial centrado en la Teletón 2023, que se lleva a cabo este 10 y 11 de noviembre, conversando con nada más y nada menos que Mario Kreutzberger, el legendario Don Francisco.

Dentro de la variada y distendida conversación, además de invitar al público para que se anime a cooperar en la Teletón, el clásico animador de TV se confesó respecto a la decisión que tomó en plena pandemia, de dar un paso al costado en la conducción de la cruzada solidaria.

“Ha sido doloroso para mí también desde hace un par de años, dar un paso al costado. Ya no estoy en la misma posición, ya no hago lo mismo”, se sinceró en primer lugar.

De todas formas, y pese al distanciamiento parcial, Kreutzberger destacó el hecho de que “formé un grupo que se llama ‘Donde me llaman, voy’, y con ese grupo he ido a promover la Teletón a todos lados, donde me lo piden, porque este año es muy importante, es el año en que la Teletón le agradece a Chile por estos 45 años. Cuatro décadas y media”.

En ese contexto, el ex conductor de “Sábado Gigante” sorprendió a Willy y Lolito cuando reveló que venía pidiendo poder dar un paso al costado hace más de una década. “Yo le propuse a la Teletón hace exactamente trece años, que hiciéramos el cambio conmigo, y el director en ese entonces, yo tenía setenta años, me dijo ‘a caballo ganador, no se le cambia el jinete’”, recordó.

“Y seguimos jineteando hasta que llegó un día en que yo mismo dije ‘voy a dar un paso al costado, no porque quiera darlo, no tengo ningún interés en dar un paso al costado en ninguna cosa, es mi responsabilidad’. Para que la Teletón tenga otros 45 años, tiene que venir una nueva generación”, sostuvo el icónico rostro de Canal 13.

Don Francisco siguió su relato al acordarse incluso de la reacción de los directores del evento una vez que solicitó empezar a retirarse. “Ahí ellos me miraron, me vieron y dijeron ‘sí, ahora ya está bueno’ (risas). Y aceptaron el paso al costado que fue hace dos años”, detalló.

Fue en ese momento que Willy Sabor le planteó que la Teletón no es lo mismo sin él, debido a que no hay ningún animador que pueda llegar a su nivel, aseveración con la que el comunicador no estuvo de acuerdo.

“Antes la gente me veía en la calle y me decía ‘que le vaya bien, Don Francis’. Hoy día la gente dice ‘que nos vaya bien’. Todo Chile ha entendido que esto es una obra comunitaria”, explicó para finalizar.

Imperdibles capítulos de “Es La Hora De Tu Podcast” con invitados de primer nivel, todos los jueves a las 21:00 horas por el canal de YouTube del programa.

[ LEE TAMBIÉN: “Me emociona (...) es poderoso”: Laura de la Fuente y Máximo recuerdan sus duras rehabilitaciones en visita a Instituto Teletón ]