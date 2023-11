“Me emociona (...) es poderoso”: Laura de la Fuente y Máximo recuerdan sus duras rehabilitaciones en visita a Instituto Teletón

Máximo Menen y Laura de la Fuente visitaron este jueves el Instituto Teletón, donde sinceraron las motivaciones personales que los llevaron a participar de la campaña solidaria que inicia esta noche en el país.

Con sólo 19 años a cuestas, ambos jóvenes han padecido de dos episodios que los marcaron en su infancia y adolescencia, como en el caso del hijo de Cecilia Bolocco y el fallecido Carlos Saúl Menem, al enfrentar un largo proceso de rehabilitación luego de ser intervenido de un tumor cerebral; y en el caso de la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, para rehabilitarse de las secuelas que le dejó el impacto de bala que recibió en una de sus piernas en una encerrona que sufrió junto a su padre.

El apoyo de Máximo y Laura a la Teletón

“Quedé boquiabierto con todo lo que tienen acá, fascinado. Apenas entré me recordó al Saint Jude (hospital en Memphis, Estados Unidos, donde en 2018 se trató luego de intervenirse de un tumor cerebral), hasta el piso, y por la tecnología que se aprecia. Muy orgulloso de que esto exista en Chile y lo que han construido, no pensaba que era un centro tan potente”, reconoció Máximo, quien en conversación con lun.com, al igual que Laura, detalló el proceso que debió seguir para recuperarse.

“Mi recuperación incluyó hacer terapia ocupacional, porque perdí fuerza en las manos, aunque podía agarrar cosas. Nunca me costó caminar, pero no podía apoyarme en los talones. Caminaba así (como pingüino). Fue una recuperación de a poco, de como un mes, y después me regresó todo. Esto ocurrió en mi último ciclo de quimioterapia”, explicó el joven, aún más convencido de la importancia que tiene Teletón en el país.

“Yo tuve terapia porque perdí un poco de movilidad de los tobillos, el levantar la planta del pie. Así que mi terapia ocupacional fue para reforzar fuerza en los pies y las manos. Ahora conocí a un paciente que lo operaron y se puede parar, y está súper bien. Siento que aquí te inculcan ir hacia adelante y eso es poderoso. Venir te cambia la perspectiva. Hay muchas personas con fe y esperanza de salir adelante, y eso me toca mucho el corazón. Me emociona cada sala que he conocido. Me voy muy feliz”, puntualizó.

El llamado de Laura de la Fuente

En la misma línea, la hija de Castro y De La Fuente, destacó la labor que cumple el instituto en el proceso de rehabilitación.

“En mi kinesioterapia me ayudó mucho estar con gente que te ayuda a sanar. Hay días que uno obviamente tiene la fuerza y quiere salir adelante, pero hay otros que cuesta un poco más y por eso es importante el ambiente en que uno está. Hay días que uno tiene mucha frustración, momentos donde decía ‘ya quiero estar caminando’. Recuerdo que mi primer ejercicio sólo fue mover un pie (con la pierna inmóvil), y me frustraba cuando no lo podía hacer o cuando no podía levantar la pierna. Yo estuve seis meses en terapia”, contó Laura, emocionada de conocer el centro Teletón.

“En la sala de kinesiología pude conectar harto, vi a pacientes haciendo un par de ejercicios que yo también hice. Me emociona, pero aún más ver a quienes han salido adelante y saber que sí se puede gracias a que tenemos Teletón. Fue lindo ver cómo están todos mezclados porque se nota que es un equipo que se apoyan, no sólo entre los kinesiólogos, sino también entre pacientes”, dijo.

“Por eso decía que no todos los días uno tiene esa perseverancia y esa garra, y ese apoyo lo trae Teletón, que tiene un ambiente increíble. Por eso es importante que la apoyemos para que esto se pueda seguir haciendo”, finalizó.

