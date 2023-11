“Pedí el consentimiento a CHV”: Michael Roldán explica cómo logró su doble militancia laboral

En CHV habla de Gran Hermano, en TV+ sobre Tierra Brava. Así es la doble militancia del periodista de espectáculos Michael Roldán, quien tras debutar en el mes de junio como comentarista del reality, ahora es el flamante panelista del programa “Sígueme”, junto a la animadora Julia Vial.

“Es una doble militancia rica. Tengo que agradecer a CHV que me permite estar acá, confiando en la ética que tengo, de que no iba a venir al panel del Sígueme a contar secretos de camarín”, revela el periodista conocido también como “Guaguito”, entre sus seguidores.

[ “Era como el soldado del mes”: Julia Vial revive en “Sígueme” tras soltarse de La Red ]

Roldán, junto a Cecilia Gutiérrez, Sergio Marabolí, Kenita Larraín y Daniella Campos dan vida de lunes a viernes al nuevo espacio de espectáculos y farándula de TV+, programa que llegó en reemplazo de “Sígueme y te sigo”.

“Yo les pedí el consentimiento a CHV y ellos me lo dieron felices”, bromeó el exInstrusos de La Red, haciendo alusión a la dinámica de los participantes del reality cuando deben recibir la venia de Gran Hermano para poder intimar.

Si bien, reconoce que le complicaba el hecho de dividirse en dos canales y eventualmente tener conflictos de interés con algunas de las temáticas a abordar, como el hecho de hablar del reality de la competencia “Tierra Brava”, de Canal 13, aclaró que todo tuvo solución.

Michael Roldán de Gran Hermano a Sígueme

“En algún minuto me complicaba en cuanto a ética, pero fueron varias conversaciones con el director de TV+ que me dieron la tranquilidad. Me dio tranquilidad saber que iba a trabajar con Julia Vial y eso es sinónimo que no vas a estar en un programa machista”.

Además, resaltó que estar en un panel mayoritariamente femenino “es pura ganancia”.

Respecto a Tierra Brava señaló que “no me genera ningún conflicto de interés, porque lo que hablamos acá, más que el spoiler, es agarrar el tema de los personajes para llevarlo a la realidad de la sociedad, como por ejemplo la relación de Pamela Díaz con Jhonatan Mujica y cómo se reconstruyen las parejas después de un término”. explicó.