“Estaba emocionado porque no pescó a nadie más”: Joseph Rivas reveló encuentro con Presidente Boric en la Teletón

Joseph Rivas, conocido popularmente como ‘Chico eléctrico’, estuvo como invitado en el “Buenos días a todos” para hablar de su participación en la Teletón, específicamente en la sección “Digitón”.

“Estuve viendo, jugando, hablando, reaccionando y estuvo bastante divertido. De hecho estuve con iCata al principio, en la obertura”, comentó de entrada.

Este segmento se transmitió a través de la plataforma online Twitch, en donde diversos influencers aportaron su granito de arena participando de la jornada solidaria.

En este contexto, es donde Joseph reveló que en un momento salió el desafío de ir a entrevistar al Presidente Gabriel Boric, quien se encontraba en el público durante las primeras horas del programa.

“Se ponen guardias y todo, y entonces me dijeron ‘a ti te conoce el presidente... ¿Te pescará?’. Yo dije que no sabía, a lo mejor no me reconoce rubio”, bromeó desatando la risa de los panelistas del programa.

Cabe recordar que el joven tuvo la oportunidad de hablar con el mandatario el año pasado, esto a través de un contacto en directo que realizó cuando estaba como invitado en el matinal de TVN.

Luego de varios minutos, el momento llegó. “Venía subiendo e iba a pasar directo y me dijeron que gritara, así que le dije ‘Presidente, acá el chico eléctrico’”, continuó Rivas.

“Estaba el Presidente, me ve y me reconoce. (Posteriormente) saca a todos los guardias y me empieza a hablar. Yo estaba emocionado porque no pescó a nadie más”, recordó el influencer.

Jospeh contó que le preguntó al mandatario si es que le gustaba el pelo rubio, a lo que respondió ‘sí, pero no me quedaría’”, manifestó Rivas.

“No le des ideas al presidente, por favor”, comentó Eduardo Fuentes, en tono de broma.