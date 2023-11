“No porque alguien no me guste”: nueva elección en Tierra Brava deja mal parado a Junior y sorprende con impensado elogio a Chama

La polémica dinámica que hace semanas atrás realizó Karla Constant con los hombres de Tierra Brava, quienes debieron elegir entre sus compañeras de encierro a “las más”, tuvo anoche su réplica entre Botota, Cami Arismendi y Guarén, las que volvieron a señalar las virtudes y defectos de sus compañeros del reality.

Fue en el programa “El show de la Botota”, donde el trío compartió sus impresiones respecto de los participantes del reality, siendo Guarén la que sorprendió a sus compañeras al afirmar que, a su juicio, la más guapa del programa es la Chama.

Los más de Tierra Brava

“A ver chicas, quién es la más estupenda”, preguntó Botota, quien encontró en la doble de Cecilia una evidente respuesta, al señalar a Shirley Arica como la más bella de las mujeres del programa. Una opinión que fue contrastada por Guarén, quien a pesar de no tener una buena relación con la venezolana se la jugó por apuntarla como la más atractiva de sus compañeras.

“No porque encuentre que su personalidad no me guste, o no me caiga bien, no significa que no sea una persona estupenda”, argumentó la joven influencer, quien tampoco dudó -al igual que Cami- en sindicar a la peruana Shirley como “la más cochina” de la casona.

Otro de los que fue apuntado en el test por el trío fue Junior Playboy, quien ganó en la categoría del “más hediondo” del programa. Esto, pese a la defensa que Cami hizo de él, al asegurar que “yo duermo al lado de él y nunca he encontrado un olor”.

“Put***, yo estuve al lado de él, poh, mijita. Me dio un palo en el hocico tremendo”, aseguró Botota para justificar su elección, argumento que fue apoyado por Guarén, quien le reprochó a Junior tener “un cuchitril” arriba de su cama.

También saltó al ruedo Max Cabezón, quien fue apuntado como el que “intenta ser chistoso y no le sale”; Miguelito, por vestirse mal; y Jonathan con Fabio Agostini, como los más guapos del programa.

