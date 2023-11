“Nos quieren perjudicar”: revelan el motivo que indignó a Julián Elfenbein y lo hizo bajarse de la Teletón

Incómodo por el trato recibido y una inesperada ausencia de uno de los bloques relevantes del programa de la Teletón. Esos serían algunos de los motivos que habrían gatillado la molestia de Julián Elfenbein con los organizadores de la campaña solidaria, y que según revelaron anoche en el programa “Zona de estrellas”, lo llevó a bajarse de la animación del evento.

Según informaron este lunes los periodistas Hugo Valencia y Manu González en el espacio farandulero de Zona Latina, el rostro de Chilevisión habría sido uno de los afectados por las decisiones de la producción, que habría optado por descartar a la figura del canal privado de la ceremonia de inauguración en el Teatro Teletón.

La molestia con Teletón

“De todo hubo en esta Teletón 2023, pero vamos a partir con esta noticia que ya ha comenzado a circular en los medios de comunicación y que es el primer cahuín que te cuentan cuándo tú le preguntas a alguien ‘¿cómo estuvo la Teletón?’. Y lo primero que me dijeron a mí fue: ‘Pregúntale a Julián’. Y yo dije ‘¿por qué Julián? Si yo no lo vi en toda la Teletón. Me imaginé que estaba enfermo. Que algo le había pasado en las treinta y tantas horas, que dura ahora la Teletón”, inició Valencia, quien luego aclaró que Elfenbein estuvo comprometido desde el inicio en los preparativos de esta edición de Teletón.

“Un hombre que ha sido siempre rostro ancla de este evento solidario”, agregó Mario Velasco, quien evidenció su sorpresa ante la salida del rostro de CHV de la campaña.

“Lo hemos titulado así: ‘La gran molestia de Julián Elfenbein por la Teletón’. Y vamos a ir día a día, porque esta es una secuencia de hechos que terminan con ese hombre, que está viendo en pantalla, fuera de toda la transmisión. Por decisión de él, por decisión de la producción. ¿Qué fue lo que pasó?”, explicó el periodista.

Valencia remarcó que la molestia de Julián inició una vez que salió de la primera reunión, donde la producción entregó el primer libreto del evento.

“Jueves 9 de noviembre. Pasado el mediodía se reunen, en Teatro Teletón, son convocados, corrijo, la plana completa de animadores que tenía la misión de llevar el espectáculo completo. Hay un video que publica la Teletón en su cuenta de Instagram, en donde se aprecia quiénes fueron los conductores que llegaron a esta reunión. Era la reunión donde se revisaba el libreto de qué es lo que va a ocurrir”, indicó Valencia.

“Llegaron a esta reunión con Don Francisco, Pancho Saavedra, Angélica Castro, Millaray Viera, Rodrigo Sepúlveda, y Julián Elfenbein. El Rafa (Araneda) también. Faltaron varios, los más importantes se podría decir. No estaba la María Luisa (Godoy) con Eduardo (Fuentes). No está ningún rostro de matinal. Pero porqué es tan relevante este video, porque acá sí se ve a Julián. Entonces, para muchas personas fue muy extraño, y acá es donde a todos los periodistas nos asaltó la duda, de porqué Julián no estuvo presente en la transmisión del viernes ni del sábado, siendo que había ido a la reunión”, puntualizó.

“Una vez que se entera de esto, Julián, y todo el equipo de CHV dicen: ‘No, compadre. Acá, nos quieren perjudicar’. Y es Julián quien toma la decisión de no asistir al Teatro Teletón durante toda la transmisión que iba a haber en ese lugar. Lo que yo entiendo es que en CHV estaban indignados por no ser considerados, y Julián también, en lo personal, porque además de ser un animador de CHV también fue un activo colaborador durante todo el año, y lo ha sido durante mucho tiempo, de la Teletón. Es embajador de la Teletón, que son muy pocos rostros, fue a las giras que se hicieron al norte y al sur, y además es tan grande su compromiso, que en esta reunión a la que fueron muy pocos, él estaba”, finalizó.