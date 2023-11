Cristián Sánchez zanjó polémica y contó la verdad sobre por qué se bajó de la Teletón

Cristián Sánchez salió al paso de las versiones sobre por qué se bajó de la Teletón. En el programa Zona de Estrellas, aseguraron que el animador se fue enojado del teatro.

Hugo Valencia precisó que “una razón tiene que ver con el atraso en el horario en que le tocaba salir al aire, que le habría enojado muchísimo”, sumada además a problemas técnicos de sonido.

Sin embargo, en conversación con Página 7, el animador dio otro motivo por el cual se bajó de la cruzada solidaria.

“Venía como hace tres o cuatro días con una otitis, tomando antibióticos, quería intentar aportar algo y fui igual”, comenzó a contar.

Agregó que “la verdad es que no aguanté. Me sentía muy mal, estaba con dolor de cabeza gigante, dolor de oído”.

Fue así que el ruido de la música lo empeoró todo, “así que lamentablemente me tuve que bajar. Venía mal… en una de esas podía aguantar y hacerlo, pero la verdad es que no me dio”, sentenció.