“Mala onda”: Nuevo arrebato de La Pincoya descolocó a los participantes de ‘Gran Hermano’

“Mala onda” le dijeron a Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, por la actitud que tomó en medio del clásico juego ‘si se la sabe, cante’ que realizaron en Gran Hermano. Una nueva pataleta de la mujer de Chiloé como la calificaron algunos.

De hecho, ocurrió que todos se mostraban dispuestos a correr para adivinar el tema que ponía la producción, mientras que la mujer chilota se mostraba de brazos cruzados y reacia a participar.

Incluso hasta se sabía un tema de Palmenia Pizarro que pusieron, pero ella se negaba a participar. Situación que provocó el reclamo inmediato de Cony, Skarleth y Francisco.

“No, si no voy a cantar”, dijo muy seriamente La Pincoya. “¡Qué pesada que eres, Pinco!”, le dijeron sus compañeros mientras ella insistía en no jugar como los demás.

“No voy a ir, que siga cantando el hueón, no más. No voy a ir… puras hueás”, aseguraba la mujer de Chiloé.

Al final, Galvarini no aguantó más y se retiró del lugar, no sin que antes le dijeran “ay, Pincoya, qué eres mala onda”.

[ LEE TAMBIÉN: “Yo hago magia blanca”: Pincoya le explicó a la mamá de Scarlette por qué no le hizo un “amarre” a Hans y su hija ]

Fran García-Huidobro puso a La Pincoya en su lugar

Fran García-Huidobro que estuvo de visita en la casa-estudio, aprovechó de decirle lo que pensaba por sus arrebatos, sobre todo por sus anteriores salidas de libreto.

“No te voy a permitir nunca más que digas en las pantallas de Gran Hermano que te hemos discriminado por ser del sur, porque eso es muy injusto e incorrecto”, le aclaró.

Tras escucharla, Pincoya explicó: “Pero yo no sé lo que pasa afuera”.

“Yo no te voy a dar información de afuera, pero te puedo dar mi palabra y mi firma”, le juró Fran García.

Fue ahí que la chilota le dijo: “Entonces, dile a Gran Hermano que me toque canciones en castellano, no tanto inglés, porque yo no entiendo nada”.

“Esta producción en la que nosotros hemos participado por cinco meses, te doy la certeza, Jennifer, de que nunca tu ciudad ha sido más visitada y recomendada en Chile desde que tú estás en Gran Hermano”, finalizó la panelista.