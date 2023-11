“Pido mil disculpas, pero no me arrepiento”: Diana Bolocco sale al paso de sus garabatos en micrófono abierto de la Teletón

No era con Pancho Saavedra ni otro animador. La conversación que se filtró de Diana Bolocco, donde la animadora de Gran Hermano dijo muchos improperios durante la realización de la Teletón, la tenía con el productor general de Canal 13, al que de cariño le dice “Pony”.

En su programa radial junto a Cristián Sánchez, Bolocco explicó su exabrupto. “Me encontré con el productor general de Canal 13, Pony, trabajé con él toda mi estadía en Canal 13, y me encuentro con él y le digo ‘cómo estai saco de hu..’, y es que tenemos mucha confianza, somos muy amigos”.

Fue en ese momento en que ella tenía que salir al escenario y estaba con una parka, se la saca y hace el gesto que se la va a pasar y “me mira como haciendo un gesto de ‘dónde me voy a meter tu parka’”, explicó.

“No seas pesado conmigo, conche… Cuatro años que no me ves, saco hue… No hue… Lo voy a dejar acá arriba”, fue lo que efectivamente se escuchó.

“Pido mil disculpas, pero no me arrepiento”, dijo Bolocco.