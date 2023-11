“No pensé que se la iba a cagar tan rápido, Rayo Mcqueen queda corto”: Vivi de “Gran Hermano” da su sincera opinión sobre la infidelidad de Raimundo con Alessia

Durante el más reciente capítulo de “Gran Hermano”, la producción decidió mostrarles a los participantes en qué están sus excompañeros en el mundo real. Entre algunos de los cahuines salió la infidelidad de Raimundo Cerca con Alessia, quienes comenzaron un romance dentro del encierro.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que el ingeniero llegó hasta el estudio de Chilevisión para aclarar la situación sobre las imágenes filtradas con Cass Zamorano, y además, pedirle disculpas a la cantante de 21 años.

“Disculpas a la Alessia por todo lo que puede estar pasando en este minuto, porque si quiero intentar algo con ella me importa su seguridad, su integridad, disculpas a ella y a su familia”, fueron algunas de las palabras del Rai en el programa prime.

Diana Bolocco hizo un breve resumen de la historia a los jugadores, quienes quedaron sorprendidos de que el joven le haya puesto los cuernos tan rápido.

La reacción de “Las reinas bellas”

Posteriormente, en la sección llamada “Espiando la casa”, Constanza Capelli, Viviana Acevedo y Scarlette Gálvez se dedicaron a hablar de la situación.

“Estoy en shock, pensé que iban a durar un poquito más”, comenzó diciendo la bailarina, a lo que Skarcita contestó con ironía: “Pretenderé que no me lo esperaba”.

Mientras tanto, Vivi respondió: “No, yo no me lo esperaba. Pensé que no iban a durar mucho no más (...) No pensé que se la iba a cagar tan rápido, qué veloz, Rayo Mcqueen queda corto”.

“Alessita no merece eso”, le contestó Scarlete, empatizando con la joven.

Finalmente, la profesora de Educación Física aprovechó de mandarle un mensaje a su excompañera: “Ale, por favor, sal de ahí y concéntrate en tu carrera con América, que es una gran oportunidad”, le aseguró.