“La llenó de excremento”: Angélica Sepúlveda detalló pelea con Fran Undurraga en Tierra Brava

La exintegrante de Tierra Brava, Angélica Sepúlveda, contó cómo fue la pelea que tuvo con Francisca Undurraga, la que motivó su abrupta salida del reality de Canal 13.

Fue en conversación con el programa Zona de Estrellas, donde relató los hechos, por los cuales anunció acciones legales contra la casa televisiva.

[ “Nos estuvimos enterando..”: Vesta Lugg manda mensaje a Alessia Traverso tras quiebre con Raimundo ]

Según contó, el conflicto con Undurraga surgió por las labores de limpieza que debían realizar con los animales de la granja en Perú, las cuales Fran se habría negado a cumplir con las tareas asignadas por el capataz.

“Le mostré lo sucio que estaba el burro, que era responsabilidad de ella limpiar y cambiar el agua, porque estaba sucia. Se sintió tan desenmascarada frente a las cámaras que en todo momento grababan que fue a la pesebrera del animal y me gritó: ‘la voy a limpiar para que te calles’”.

Tras ello, señaló que “le dije unas cuantas verdades, tomó una horqueta de fierro, la llenó de excremento animal y me lo tiró con fuerza y con intención de agredir a la cara. Gracias a Dios no se le soltó la horqueta o me rompe la cabeza”, recalcó.

Producto de la agresión esperó que la producción la sancionara de manera ejemplar, pero eso no ocurrió, lo que generó su indignación.

“Solo pensé que si yo reaccionaba me expulsarían, así que grité de rabia y pedí que la sacaran porque había cometido agresión física contra mí. Yo no la toqué, ni empujé”, contó.

“Mi idea era volver al reality cuando ella saliera y no entablar acciones legales, pero me molestó la reacción del canal, sobre todo el comunicado donde me culpan de retirarme y renunciar”, lamentó.

“Son muchas cosas las que aguanté y vi por salvar mi trabajo, ellos no quisieron arreglar esto, así que la próxima semana mi abogado interpondrá lo que corresponde y yo podré hablar”.

Acusación contra Canal 13

“Yo me vine enferma de Perú, tuve una bacteria que me hizo bajar seis kilos, el trato hacia mí fue discriminatorio, porque no me prestaron la misma atención médica que a los demás...Llevo pidiendo desde hace tres días mi carpeta de salud con los exámenes, recetas y medicamentos otorgados para mostrarlos a mi médico y esquivan enviarlos”.