“Te mentiría si dijera....”: Camila Arismendi contó la firme sobre los supuestos privilegios de los famosillos en “Tierra Brava”

Tras una intensa competencia en “Tierra Brava”, Camila Arismendi se convirtió en la última eliminada de “Tierra Brava”, estando más de un mes dentro de la hacienda ubicada en Perú.

Sobre su estadía, la doble oficial de Cecilia comentó que “fue caótico desde un principio, desde que me lancé al mar”, confesó.

“La verdad es que yo nunca había estado en un reality y bueno fueron muchas competencias, actividades todo el día. Uno siempre estaba haciendo cosas y las pruebas requerían harto físico, y bueno, yo nunca había hecho ese tipo de cosas, ni siquiera en el colegio”.

Asimismo, nos confesó que las pruebas que más le costó realizar dentro del encierro fueron las que tenían requerían lanzarse al agua.

“La que más me complicó fue la que tenía que meterme a la piscina, totalmente, y la competencia para la eliminación, donde no pude girar cuando habían unos troncos como a tres metros de altura. En ese momento, no pude participar porque la verdad entré en pánico”, recordó.

Cabe recordar que Camila asegura que padece de hidrofobia, las cual consisten en un miedo que se hace evidente cuando el agua les toca la piel y pueden llegar a sentir desagrado o sensación de ahogo. Por ende, desde el minuto uno que Arismendi se puso a prueba, puesto que en varias ocasiones los participantes han debido tirarse al agua como parte de la competencia.

“Nunca pensé que las pruebas iban a ser satánicas, pero entré porque siempre me ha gustado la tele, así que dije ‘qué tanto va a ser’. Pero, claro, yo las veía y pensaba que el hombre que hace las competencias era realmente satánico, no sé en qué estaba pensando”, comentó en tono de broma.

¿Habían privilegios o no?

Acto seguido, Arismendi nos comentó si es notó que los rostros tales como Pamela Díaz, Eva Gómez, Luis Mateucci o la Botota Fox tenían privilegios por venir del mundo del espectáculo y tener trayectoria en televisión.

“No, para nada. Adentro yo nunca vi esa diferencia entre rostros y NN. No, jamás”, aseguró a Publimetro.

“Nunca vi nada, te mentiría si dijera lo contrario”, complementó.

Sobre la diferencia que existió al momento de abandonar el encierro, ya que ella tuvo que pasar varias semanas aislada del mundo real puesto que tenía que esperar a que su eliminación fuera transmitida por las pantallas de Canal 13. Mientras que algunos famosos salieron y comenzaron a mostrarse como si nada en todas las plataformas.

Con respecto a esto, Camila aseguró que todo dependía de “los tipos de contrato” y que ella no se sintió mal por esta desigualdad.

De hecho, la eliminada de “Tierra Brava” aseguró que este tiempo alejada del ojo público le sirvió para “mejorar mi aspecto físisco, para mejorarme mentalmente. Empecé a entrenar, así que encuentro que igual estuvo bueno, fue positivo”.

En relación a esta última frase, sobre recuperarse en cuanto a su salud mental ya que al momento de salir del encierro fue víctima de los crueles comentarios de la gente sobre su apariencia.

“Me di el tiempo de ver el reality capítulo por capítulo, leer los comentarios de la gente... Entonces, al principio me afectaron ciertos tipos de observaciones respecto a mi físico, pero después ya no me fueron afectando. Eso me dejó mal al salir, como los dos primeros días y después ya me lo tomaba como para la risa”, manifestó la exparticipante.

“De hecho me ponían que ‘antes de la competencia se comió tres completos’ y yo le escribo: ‘Cuatro’ jajaja”, reveló, afirmando que dio vuelta la página y que ahora no le afectan esos comentarios mal intencionados.