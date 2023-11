“Temí por morir”: Sebastián Jiménez recordó la vez que se enfrentó a un animal salvaje mientras trabajaba en un zoológico

Sebastián Jiménez, más conocido popularmente como “Lindoforno”, estará como uno de los invitados en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. En el programa de Chilevisión, el veterinario revelará una compleja situación que vivió junto a un animal salvaje.

En una conversación con el periodista Jean Philippe Cretton, el profesional recordó esta anécdota, en la cual aseguró “temí por morir”.

El momento habría ocurrido mientras estaba de turno en el zoológico nacional, en donde a eso de las 9:30 de la mañana de un día sábado se escuchó por las radios “¡escape jirafa! ¡escape jirafa!”. Esto, mientras que el público se encontraba haciendo la fila para entrar al recinto.

¿Qué pasó?

Según el testimonio de Sebastián, la puerta de estos animales mide 2 metros 50, por lo que una jirafa adulta no puede escaparse por ahí, aunque siempre hay que mantenerla cerrada. Sin embargo, su cría si alcanzaba a salir y fue ella quien logró arrancarse y provocó la histeria de todo el mundo.

“Se quedó la puerta abierta, mala suerte, eso nunca puede pasar, y la cría se agachó y salió. Unos 400, 300 kilos, más que un novillo”, recordó.

“Íbamos subiendo en la curva y aparece la jirafa hacía nosotros. Era una cría, pero (se veía como) un monstruo gigante que se te venía encima”. En ese momento, solamente atinó a gritar: “¡Chico, abre los brazos, abre las piernas!”, para hacerle un muro de contención visual”, explicó el exanimador de “La Ley de la Selva”.

Acto seguido, “vemos que la jirafa galopa como en cámara lenta, camino hacia abajo, pezuña, pavimento, dije “con el resbalón vamos a salir los 3 volando”.

Finalmente, mientras ambos trabajadores tiritaban de miedo, “la jirafa se pega la chantada y el pecho me queda en la cabeza. Me pegaba un rodillazo y me mata. De repente la jirafa se mueve, se da vuelta y se va”, recordó.