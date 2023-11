“Aclaremos las platas de la Municipalidad”: Paty Maldonado nuevamente arremetió en contra de Cathy Barriga

La animadora de “Tal Cual”, Patricia Maldonado, estuvo de invitada en el programa de conversación, “Podemos Hablar”, donde fue consultada sobre una polémica que protagonizó a mediados de año con la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La cantante arremetió en contra de la panelista de “Me Late Estelar” después de que se disfrazara para la premiere de la película de Barbie. En su programa “Las indomables”, ella señaló que la exalcaldesa, “Imagínate, alcaldesa de Maipú y ahora va de notera. O sea, ¿qué le pasó a esta señora por la cabeza? Y va vestida de Barbie”.

“Me río de que ocurra una cosa así. O sea, perdón, con un marido diputado, con un suegro ex casi Presidente de la República y en patines disfrazada de Barbie. ¡Es una hueá muy rara!”, agregó.

“Vamos con el billetito”

Cathy Barriga le respondió a la cantante, y sus declaraciones fueron leídas por Jean Philippe Cretton: “la señora Maldonado es un producto... Este producto alguna vez lo consumí, me hizo mal, me hizo llorar, me dolió el estómago, pero ya no lo consumo hoy”.

Al ser consultada sobre su opinión, Maldonado empezó diciendo “me parece fantástico porque lo sigue consumiendo y no se ha dado cuenta. Salir como Barbie ya está consumiendo el mismo producto tóxico, cuando tú haces el loco de esa manera...”.

“Primero aclaremos las platas de la Municipalidad y después contestamos, vamos por parte. Aclaremos el problemita que tiene con la Municipalidad (...) Vamos con el billetito mamita, aclare la situación que tiene para que salga como entró, por la puerta y no salga por la ventana”, cerró.