“Hay que apechugar”: Gonzalo Valenzuela reflexionó tras ser fiscalizado por Carabineros

En la mañana de este jueves pasado, el actor Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado por Carabineros después de ser sorprendido tras no tener los papeles al día y la patente no se encontraba en la parte trasera de su motocicleta, la cual estaba bajo el asiento. Todo esto fue captado por las cámaras del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”.

El carabinero que estaba en el lugar señaló que “sí tiene la licencia de conducir, pero no los documentos del vehículo, lo que corresponde a una infracción”. Además, retiraron el vehículo de circulación, “quedó citado al juzgado de policía local y se retiró la moto por medio de una grúa municipal”, explicó el uniformado.

“Tampoco soy un delicuente...”

En conversación con Las Últimas Noticias, el actor reflexionó que “por algo pasan las cosas, obviamente uno tiene que andar como tiene que ser. Es un aviso (...) Fue mala mía no más, nada más que decir. Completamente en infracción así que hay que apechugar, aperrar, como tiene que ser”.

“Son cosas que pueden pasar, pero tampoco soy un delincuente ni me he sentido como tal. Está bien, fue un error, pero creo que a cualquier ser humano le puede suceder esto y que lance la primera piedra quien no ha tenido un papel atrasado”, agregó el actor entre risas.