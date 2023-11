“Pongamos 50/50 para…”: Alexis Sánchez respondió ofrecimiento de Farkas y aludió al inconcluso estadio de la U

El futbolista chileno Alexis Sánchez no tardó en responder a la generosa oferta de Leonardo Farkas, quien se comprometió a donar 20 millones de pesos para mejorar las precarias instalaciones de Juan Pinto Durán, centro de entrenamiento de la “Roja”. Sánchez, en una conferencia, había expuesto las condiciones deficientes en las que se encontraba el lugar.

“En Juan Pinto Durán, a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, una ducha. ¿Saben que hay tres duchas que no funcionan? Y solamente hay que esperar para que se duche el otro. Después llegué al estadio de Colo Colo y yo estaba sentado estirando y del desagüe sale de excremento de nosotros mismos, que no lo puedo decir porque no me gusta la palabra, en la ducha. Y tú dices entonces, ¿es una Selección o es un equipo de tercera? Y es todo suma, todo es un complemento”, fueron las explosivas declaraciones del “niño maravilla”.

Ante esto respondió el filántropo: “Me envían mis seguidores. No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán. Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones”.

En sus redes sociales, el tocopillano agradeció el gesto de Farkas y aseguró haber hablado con el presidente de la ANFP para abordar las problemáticas señaladas. “Hola amigo Farkas, se agradece por querer ayudar siempre, pero acabo de conversar con el presidente de la ANFP. Solucionarán las duchas, el agua fría que es importante para la recuperación, etc. También se comprometió a mejorar las instalaciones para el fútbol femenino en CORTO PLAZO. La idea es que las generaciones futuras tengan herramientas de calidad como se merece la selección de Chile”, expresó Sánchez en Twitter.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Alexis Sánchez, en tono jocoso, le lanzó una propuesta inesperada a Leonardo Farkas. Además de agradecer la intención de mejorar las instalaciones de la “Roja”, el futbolista propuso en tono de broma: “Mejor amigo Leonardo, pongamos 50/50 para hacer el estadio para la U jajaaja”.