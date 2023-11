“Lloré en la cama, asustado”: Eduardo Fuentes hizo conmovedora confesión sobre el cáncer a la tiroides que sufrió

En el último capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast”, los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito” hicieron un especial de “Humor Sin Censura” junto al reconocido periodista y animador de televisión, Eduardo Fuentes.

Dentro de la variada y distendida conversación, el comunicador además de hacer reír con su alegría y buen humor, recordando gran parte de su experiencia en la pantalla chica, se refirió a uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando fue diagnosticado con cáncer a la tiroides.

Junto con revelar que no sintió mayores síntomas de la enfermedad, Fuentes relató que se encontraba conduciendo un programa en Radio ADN cuando fue alertado por un dolor en la parte baja de la espalda. “Yo pensé que era cálculo, me dolía atrás como en el riñón”, contó.

“Me fui a la clínica, agarro el auto doblado, llego a la clínica, me hacen todos los exámenes y me dan una pastilla para dormir”, rememoró el rostro de TVN, agregando que si bien los exámenes salieron sin novedades, los médicos le recomendaron ir a un especialista endocrinólogo.

Después de la revisión del endocrinólogo, de una ecografía y de una punción, el actual animador del Festival del Huaso de Olmué quedó a la espera de los resultados. “Duele esa hue…”, comentó Willy Sabor respecto a la punción para detectar problemas en la tiroides. “No duele nada, duele más pagar”, respondió Fuentes con humor.

“Tenía que ir a hacer un festival en Limache, entonces un viernes me entregaban el resultado”, siguió contando. “Fui a buscar los resultados, me los pasaron en un sobre y partí para Limache. Mi mujer con mi familia estaban en Quintay, y siempre cuando yo hago ese festival, el sábado nos juntamos ahí en donde yo me quedo”, detalló.

Miedo e incertidumbre

Luego de comenzar su sensible relato, el animador admitió que “yo no quería abrir el sobre, estaba cag… de miedo. Iba manejando y veía el sobre, hasta que en un minuto estacioné y empecé a sacar de a poquito el papel y lo primero que decía arriba era ‘cáncer’. Que sea el horóscopo, dije yo”.

“Te cag… de susto. Mi hija tenía un año y tanto, entonces dije ‘tanto que luché por ser papá’. Al día siguiente, mi mujer me llama y me dice ‘¿fuiste a buscar el resultado?’, y le dije ‘no alcancé’. No sabía cómo contarlo. Al otro día hice el festival, en la noche llegué, lloré en la cama, asustado. Al otro día llegan ellos y almorzamos”, rememoró sobre cómo le contó a su familia.

El animador del matinal “Buenos Días a Todos” señaló que llevó a su esposa a un lugar apartado para darle a conocer la difícil noticia. Le dije ‘fui a buscar el papel y da positivo para cáncer’. Fue un mazazo, ella llorando, yo también”, recordó.

“Pero ahí la mujer en diez minutos me tenía una cita para el lunes con un especialista en cáncer de tiroides, llamó a amigas, ella se movió”, agregó sobre su esposa, revelando que “rápidamente hicimos la cirugía. Lo detectamos a tiempo y estaba encapsulado, no se había ramificado, fue preciso. Pero fue sin ningún dolor ni ninguna molestia”.

