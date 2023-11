Neme se defendió de troleo argentino por su entrevista a Moria Casán: “La gente que no se excita en la vida lo pasa muy mal”

José Antonio Neme salió esta mañana, en su espacio de “Mucho Gusto”, en Mega, a defenderse del troleo que sufrió en un programa farandulero argentino por su hiperventilada entrevista a Moria Casan durante las pasadas elecciones presidenciales en Argentina.

El rostro del canal privado, aún en Buenos Aires junto a su colega periodista Andrea Arístegui, analizaron este lunes las horas posteriores a la contundente elección del economista Javier Milei como nuevo mandatario transandino, y en ese contexto fue que el conductor de “Mucho Gusto” aclaró el motivo que tuvo para desatarse en su entrevista a Moria, y las consecuencias que ello tuvo en el programa “Argenzuela”, donde el animador Jorge Rial cuestionó su excitación al momento de hablar con la diva argentina en el recinto donde fue a votar en las pasadas elecciones presidenciales.

La repuesta de José Antonio Neme

“Mira, voy a decir varias cosas altiro. Me siento honradísimo de que Jorge Rial me haya llamado ‘el periodista excitado’, porque hoy día hay conversaciones de que yo estaba excitado, el chileno excitado, que excitado. Y yo le voy a decir una cosa a la gente que me está viendo. Y la Karen Sylvia (Doggenweiler) me va a entender”, inició Neme, quien en la medida que iba explicando su performance con Moria, más se iba entusiasmando con su relato.

“La gente que no se excita en la vida lo pasa muy mal. Es refome, es refome no excitarse. Yo soy un tipo excitado. ¿Y qué? ¡Soy un tipo excitado! ¡Y qué!”, agregó.

“¿Y por qué me excité? Yo les voy a decir porqué. Porque. ¡Claro que me excité! Porque yo soy fanático de Moria desde que era de este porte (se agacha)”, explicó el rostro de Mega.

“Entonces, yo no la entrevisté en su calidad de figura, la entrevisté en su calidad de diva para mí. Me dí un gustito, de entrevistar a Moria Casán, y de escucharla, y de abrazarla, y sacarme una selfie con ella”, insistió José Antonio, a esas alturas, convencido que lo suyo había sido un encuentro casi divino con la artista argentina.

“Yo no fui a hacer una nota de política a ese colegio, fui como un admirador más de Moria Casán. Mira. Simpática, divertida, entretenida. No solamente ella, los amigos de Canal 5 (C5N), los amigos del propio programa de Jorge Rial, el ‘Argenzuela’, los amigos de Canal 13 que también estaban, de TN”, puntualizó.

“Incluso, después nos sacamos todos una foto. Hasta Camilo Soto (colega con quien viajó a Buenos Aires) se sacó una foto. Ella votó en Pilar, que es más o menos a unos 45 minutos de acá”, agregó Neme, antes de ponerle punto final a la polémica mostrando un fragmento de la entrevista a Casán.