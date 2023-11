“¡Dime la verdad!”Armando no quiere creer que podría tener alzhéimer en ‘Como la vida misma’

En el último capítulo de este lunes 20 de noviembre, el personaje de Armando (Héctor Noguera) vivió un muy singular momento con su amigo Mandolino (Alfredo Portuondo) en “Como la vida misma”.

Todo ocurrió luego que Armando fuera al neurólogo para someterse a un test de memoria, pero los exámenes no fueron los esperados por él, más bien resultaron muy preocupantes para su amigo y claramente una mala noticia para sus seres queridos que aún no se enteran de lo que está pasando.

Una triste situación se gestó después de que el médico le dijera a Mandolino, a solas, que todo parece indicar que Armando padece de alzhéimer. De hecho, el doctor pidió que Armando no participara de la reunión en que diría esa información.

Por eso, cuando su amigo salió de la consulta, Armando le exigió que le contara lo que había pasado en su ausencia. “Dime la verdad, qué es lo que pasa conmigo”, le pidió.

[ LEE TAMBIÉN: Escenas de capítulo de “Como la vida misma” causan preocupación de televidentes por Armando ]

Armando no lo quiere creer

Mandolino intentó no contarle, pero ante la insistencia de Armando terminó diciéndoselo: “Viejito, escucha, por lo que el doctor me dijo, al parecer, esto tiene toda la pinta de alzhéimer”.

Armando no se tomó para nada bien esta noticia, y afirmó que su memoria no tiene ningún tipo de problema. “En mi vida he escuchado una cosa más estúpida que esa, yo tengo memoria de elefante (...) estoy tiqui taca”, concluyó, yéndose luego raudamente de la clínica.