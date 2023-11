“Eres una mentirosa”: tensa conferencia ficticia en Tierra Brava acabó con la amistad de Chama y Fabio

Una acalorada conferencia de prensa ficticia en el encierro de Tierra Brava desencadenó anoche el quiebre total de la amistad entre la Chama, Alexandra Medina, y Fabio Agostini, luego que ambos se trenzaran en una disputa verbal por el supuesto acuerdo de intimar que la venezolana le propuso al español para celar a Luis Mateucci.

El incidente se produjo inmediatamente después de la primera pregunta que Uriel le hizo a Chama, respecto del motivo de su mala relación con las demás participantes del encierro. “Queremos saber porqué la mayoría de las mujeres que hay aquí, en Tierra Brava, no se llevan tan bien contigo”, fue la consulta del cantante urbano que la venezolana contestó con un categórico “no, el que piensa eso eres tú”.

La furia de Chama en Tierra Brava

“Yo no pienso eso. Vine a competir, y las personas que quieren hacer amigos, cool; los que no se quieren acercar a mi, también. No me perjudica eso en lo absoluto. Me dan totalmente igual”, sentenció la caribeña, quien luego fue abordada por la polémica pregunta de Guarén.

“Respecto a la pelea de ayer, lo que dijo Mateucci sobre Fabio. ¿Es verdad?”, lanzó la joven a Chama, quien tras desconocer el contenido de esa conversación se encontró con la directa intervención de Guarén, quien le aseguró que Fabio “había dicho que ustedes habían tenido relaciones sexuales para sacarle celos a Mateucci. ¿Eso es mentira o verdad?”.

“Eso es verdad, pero no es como lo estás explicando tú”, fue la escueta respuesta de la venezolana, y que abrió la puerta a la tensa discusión que posteriormente se dio entre ella y el español, quien insistió en la veracidad de su versión.

Arturo Longton reconoció a Pamela Díaz estar colapsado en Tierra Brava: “Estoy estresadísimo, al máximo”

“Aquí, Fabio Agostini, de la revista más sinceros que la... Fabio Agostini no te lo dijo como lo dijo Mateucci. Jamás te dijo de tener relaciones, jamás hemos tenido relaciones, nunca. ¿O miento? Te dije de sacarle pica a él jugando. Te lo dije. Entonces, de ahí a tener relaciones hay un mundo. ¿Yo te dije tener relaciones? ¿Entonces, pa’ qué le dices a ella que si, y al otro que si?”, lanzó, furioso, el español, quien insistió en defender su versión del tema.

“¿Es verdad que dos días después usted se peleó con Mateucci y vino a mi cama a decirme ‘¿podríamos hacerlo un día?. Y te dije ‘ah, ahora si quieres’. Eres lo más mentiroso que he visto en mi vida”, prosiguió Fabio, quien no se detuvo en sus reclamos a Alexandra, aclarando que “a mí me has fallado, ya no te apoyo más en mi vida. Con él (Mateucci), todo lo que quieras. No quiero hablar más contigo. Ya te quito la máscara aquí”.

El tenso momento llevó a que la venezolana insistiera en que los hechos no habían sido como los planteados por Fabio, y que el “tema me parece que se le salió de las manos a una persona de la cual confiaba mucho (Mateucci)”.

“No te voy a decir a ti, Fabio, las cosas en las que puedes haber errado al proponerme algo así, porque no quiero dejarte mal. Además yo quedaría muy mal como mujer. Tú lo estabas haciendo por tu conveniencia, a mí no me sumaría meterme en la cama contigo ni con nadie”, explicó Chama, quien luego del incidente optó por salir de la conferencia, no sin antes insistir en que el tema le parecía “una falta de respeto”, y que con el español “no vas a tener mi amistad más nunca”.

“(Fabio) es horriblemente ordinario. Él va a ser mi nominado hasta que se vaya, no lo quiero acá, porque me dio repugnancia lo que te dijo. Es un falso, se enterró, deshazte de él porque nunca fue tu amigo”, cerró la polémica Angélica Sepúlveda, una de las pocas que se acercó a la venezolana luego de salir del sector de la conferencia ficticia en el reality.

“Si eres una de esas (...) pobre piojo resucitado”: revelan adelanto del día de furia de Angélica Sepúlveda con Guarén y Fabio en Tierra Brava

Jhonatan Mujica se aburrió de Pamela Díaz en Tierra Brava: “No vengas a besar a éste y después en las noches a besarme a mí”