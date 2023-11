“Si eres una de esas (...) pobre piojo resucitado”: revelan adelanto del día de furia de Angélica Sepúlveda con Guarén y Fabio en Tierra Brava

Un avance plagado de confrontaciones y peleas fue el que Canal 13 mostró de cara al episodio que esta noche se emita en “Tierra Brava”, donde Angélica Sepúlveda será la protagonista excluyente al pelear con el español Fabio Agostini, Guarén y apurar así su salida del programa de telerrealidad.

Si bien hace algunos días tanto Sepúlveda como los ejecutivos de la señal propiedad del clan Luksic dieron cuenta del prematuro adiós de Angélica de la casona peruana, será esta noche cuando se prevé que los auditores podrán ver buena parte de los motivos que llevaron a la “Fierecilla de Yungay” a tomar la decisión de bajarse del estelar.

El día de furia de Angélica en Tierra Brava

Tanto en una actividad grupal, organizada por la producción de “Tierra Brava”, como en una tranquila jornada matinal de ejercicios, Sepúlveda ofrecerá su repertorio de agresivos diálogos para encarar a sus compañeros de encierro.

El primero, cuando deba contestar a Guarén en una ficticia conferencia de prensa, en la que la joven ironizará con el mal humor de la sureña.

“La verdad es que yo soy un poco chica, comparado con tu edad. Resulta que yo no sabía quién eras, porque cuando tú saliste del reality yo tenía tres años. Entonces yo estaba hablando con esta persona (indica a Arturo Longton), que dice que es tu amigo, pero no. Él me comentaba que usted era una persona súper violenta, agresiva, y cuando llegó yo ni siquiera noté cuándo había llegado a la casa. ¿Me podría decir porqué usted no llegó en un modo de pelear, a menos que usted me quiera agredir ahora con su respuesta?”, fue la consulta de Guarén, quien aparte de provocar la risotada de algunos de sus compañeros como Longton, Daniela Castro o Pamela Díaz, llevó a la furiosa respuesta de Angélica.

“Yo llegué ayer a la casa, y si tu impresión era que iba a llegar peleando, no soy así. Hay cosas que me molestan, que van a hacer que reaccione. Por ejemplo, las que son sucias, son cochinas, que no lavan loza, y si eres una de esas te vas a ir nominada por mi”, indicó Angélica, quien encontró la pronta reacción de Guarén, quien le hizo saber que “a mi me dicen el desorden acá. Nos llevaremos muy bien. Muchas gracias”.

El incómodo momento no será el único que protagonice Sepúlveda, quien en un alto a su entrenamiento físico se irán con todo en contra de Agostini cuando el español llegue al patio de la casona para saludarla y celebrar que se esté ejercitando para las competencias del reality. “Buenos días, buenos días y buenos días. Entrene, entrene, dele duro”, será la frase que provoque la iracunda reacción de la figura penquista.

“No me huev***, conmigo no te metas. Mira, trata de mantener la distancia, porque yo soy mucho más que tú. Tú entrena. Conmigo no te conviene. Como tú he conocido a 20 en realities. La verdad es que no vales nada, eres un pobre piojo resucitado”, responderá Angélica, quien ni siquiera cambiara su postura agresiva con Fabio tras la explicación del europeo (“lo único que te dije fue buenos días”), al volver a pedirle a Agostini que que callara.

“¡Cállate la boca! Ridículo (...) vaya a su rincón”, será la forma en que Sepúlveda acabe la polémica con un confundido y molesto Fabio.

