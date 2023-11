“Re tóxico”: Ex “galán turco” de Angélica Sepúlveda le hizo escena de celos por fotografía con Arturo Longton

Hace pocos días Angélica Sepúlveda renunció a Tierra Brava, el popular reality de Canal 13, donde vivió con polémicas figuras de la TV como Pamela Díaz, Junior Playboy, Luis Mateucci y Arturo Longton. Justamente con este último circula una fotografía donde se ven muy “acaramelados”. Al parecer el ex galán de la “fierecilla” no conoce la mala onda que existe entre ambos, y se puso celoso al ver el registro. La oriunda de Yungay expuso una conversación con su ex pareja.

Fue la propia Angélica quien compartió el chat con sus seguidores y escribió: “Este turco tiene del año que le piden… (Mi amorcito, reconócelo, te tengo loco de amor por mi)”.

En el chat se puede ver como Gursel, la ex pareja de la oriunda de Yungay le envía una fotografía donde se puede ver a Angélica junto a Arturo Longton en una postura cómplice. Al parecer, dentro del encierro debieron realizar una actividad.

“Has vuelto con tu antiguo amor”, partió escribiéndole “el turco” en tono celoso.

“Quién te envió esa foto”, le preguntó Angélica, entre emojis de risas.

“Es verdad? esta no es la respuesta”, le siguió serio Gursel. “Sí, es verdad”, le contestó Sepúlveda en tono de broma.

En ese momento, el ex galán de la fierecilla le declaró un escueto “ADIOS”.

Lo cierto es que Gursel, al parecer, desconoce la real historia y “mala onda” entre ambos ex participantes de 1810.

Inmediatamente la publicación se llenó de comentarios, donde las seguidores de la chica reality le escribieron que era “re tóxico” el ex, y que no se quería quedar “sin pan ni pedazo”.

Angélica publicó chat con su ex. Captura de Instagram

Angélica publicó chat con su ex. Captura de Instagram Angélica publicó chat con su ex. Captura de Instagram