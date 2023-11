“Eso no se hace”: La fea broma de Mateucci a Botota que le recordó bullying escolar

El comediante José Luis Navarrete, más conocido como Botota Fox, vivió un mal momento al interior del reality Tierra Brava, debido a una broma escolar que le realizó su compañero de encierro Luis Mateucci.

Todo ocurrió cuando los participantes realizaban la dinámica de conferencia de prensa, jugando a los periodistas y entrevistados.

Fue en ese momento cuando Botota se pone de pie para realizarle una consulta a Nicole Block y al sentarse cayó al suelo, puesto que el argentino le corrió la silla, generando la risa burlesca de la mayoría de los integrantes.

Si bien, en primera instancia José Luis Navarrete se lo tomó con humor y lo reprochó risueñamente de haber quedado “picado” con las preguntas que le realizó, minutos después lo recriminó seriamente.

“Eso no se hace. Me podría haber pegado en la cabeza. Te lo digo nomás, porque yo no hago eso”, le reclamó.

Tras ello, decidió abandonar la actividad, molesto con la situación.

Botota sentido con broma de Mateucci

Esto provocó que Mateucci corriera a buscarlo y pedrile disculpas, pero Botota seguía sentido, explicando que le molestó que Jhonatan Mujica se riera, si no tiene mayor relación con él.

Luis le reiteró las disculpas y le aseguró que “no te quise lastimar”, dándole un abrazo fraterno.

Pero, el comediante seguía con pena. Tristeza que según le explicó a Pamela Díaz, fue porque le recordó malas experiencias del pasado, cuando fue víctima de bullying en su etapa escolar.

“Me sentí cuando me sacaron la silla en el colegio y todos se rieron de mí”, reveló.