“Una falta de respeto”: Dino Gordillo estalló con ninguneo del encargado de Enjoy de Viña que le dijo que “no existía”

Dino Gordillo recordó anoche en el programa “Tal cual”, de TV+, el indignante ninguneo que sufrió la semana pasada de parte del encargado del Enjoy Casino de Viña del Mar, quien para negarle el uso del recinto para su show aniversario aseguró que el humorista “no existe” en el actual escenario cómico nacional.

La decepcionante experiencia la contó este lunes a José Miguel Viñuela en el espacio del canal privado, donde fue invitado para comentar respecto de su “amistad de años” con Patricia Maldonado.

La molestia de Dino Gordillo

En ese contexto, Patricia señaló que sus presentaciones en la actualidad recogen varios temas de contingencia y de familia, que le han permitido permanecer vigente y tener presentaciones a tablero lleno a pesar que la actual industria del humor chileno se ha decantado por los especialistas en stand up comedy.

Ahí fue cuando Gordillo reflotó su desagradable experiencia con el ejecutivo del casino viñamarino.

“Yo siempre he dicho lo mismo, los cambios (en mi rutina) son generacionales. De la guagua nació el cabro chico, hoy en día, y mi hijo. Así armo mis presentaciones”, resumió el humorista, quien en 2019 entró en la historia del Festival de Viña del Mar al igualar el registro de siete presentaciones en la Quinta Vergara, y que ostentaban antes de él, Coco Legrand y Jorge Romero “Firulete”.

“Y te voy a contar algo, porque tú (Maldonado) tocaste un tema. Nosotros tenemos un nicho de público, correcto. Y yo respeto el tuyo, tú respetas el mío. Somos casi parecidos en el público. Y te voy a contar algo muy loco”, prosiguió.

“La semana pasada un productor llamó al casino Enjoy de Viña. Y habló con el cabro que está a cargo del asunto para tomar el casino (para presentar su espectáculo). Mira, le dijo: ‘Queremos usar el casino para un show de celebración de los 30 años de Dino Gordillo’, y el tipo le dijo: ‘Ah, si, pero no porque Dino Gordillo, porque él ya no existe. No, ya no existe’, el Enjoy de Viña, poh hue***. ‘No, Dino Gordillo hace tiempo que ya no (...) ahora están los stand comedy, nada que ver ellos, son de otra generación, y esa generación ya murió'”, resumió, con evidente molestia el sexagenario humorista, quien con su relato incluso sorprendió a Viñuela. “Si estuviste muchas veces en el Festival de Viña. ¿Cómo no saberlo?”, le dijo.

Pese a la incredulidad inicial, Gordillo le aseguró al animador de “Tal cual” que, a pesar de su molestia inicial, insistió en su solicitud. Esta vez, con una carpeta en la que le mostró todos los últimos espectáculos que había realizado.

“Y la persona que andaba conmigo, el productor, le mandamos todo lo que he estado haciendo, porque el otro día hice el teatro Municipal y lo llené, gracias a Dios y la Virgen, precioso. Se lo mandamos, vio eso, y recién nos empezó a mandar mails. ‘Ya, juntémosnos’. Que falta de respeto. Yo lo hallé una falta de respeto, hue***. Qué generación hay, de verdad”, reflexionó el humorista, quien cerró su desagradable experiencia recomendándole a los ejecutivos más jóvenes “averiguar” más de los artistas nacionales y su trayectoria.

“Si no lo conoces, hay que averiguar”, cerró.