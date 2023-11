“Vamos ir a jugar...”: El coqueteo hot entre Constanza y Viviana en Gran Hermano

Un momento de alta temperatura fue el que protagonizaron las participantes de Gran Hermano, Constanza Capelli y Viviana Acevedo, mientras se encontraban en la cocina y comenzaron a visualizar un encuentro hot entre ambas.

“Como es que no vi este video ayer? Quedé tiesa jaja la vivi andaba desatada pa que mierda metieron a Diana locoooooo, que bronca”, fue el comentario de una cibernauta al compartir el registro en redes sociales.

En la candente conversación, Cony y Vivi hablan de “jugar al papá y a la mamá”, en relación al acto sexual, pero dicho de manera lúdica.

Aunque, lo que más llamó la atención fueron las palabras, casi explícitas, de la futbolista de Arica.

“Vamos a ir a jugar, con la tía Vivi”, dice Constanza, recibiendo de respuesta un “sí, papi”.

Tras unos segundos de silencio, Constanza vuelve con las inderectas, señalando que jugarán “a la mamá y al papá”.

Ahí, Viviana entra de lleno en el juego, señalando que jugarán a quién llega primero al climax, aunque se retracta de sus palabras.

Pero, para no cortar tensión sexual, decidió terminar la frase y continuar con el juego mañanero.

“(Vamos a jugar) a quién se viene primero”, dice con risa pícara, en relación al orgasmo.

Tuiteros en contra de Diana Bolocco

El video generó diversas reacciones entre las seguidoras del reality e incluso provocó algunos reclamos al ingreso de Diana Bolocco a la casa estudio puesto que consideraron que las conversaciones que provocó descompensaron anímicamente a Cony.

“Se está poniendo la 10″, “pero llegó Diana pa arruinar todo”, “También me pregunto: A pito de que fue Diana? y volvio para tocar el tema de la pelea si ya estaba superado y andaban todas bien, creo que no soportan ver Cony bien con las chicas y a toda costa quieren ver a Cony arrastrándose a la Jennifer.. Aguante Cony!!”, “A desestabilizar a cony y limpiar la imagen de Jennifer, no hay otra explicación posible”, escribieron.